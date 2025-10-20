https://1prime.ru/20251020/peskov--863717868.html

Песков рассказал о подготовке нового саммита России и США

20.10.2025

Песков рассказал о подготовке нового саммита России и США

Полномасштабная работа по подготовке нового саммита РФ-США начнется только сейчас, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Полномасштабная работа по подготовке нового саммита РФ-США начнется только сейчас, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно же, все выполняют те поручения, которые дали президенты (РФ и США - ред.), но такая полномасштабная переговорка, командная работа для подготовки надлежащих условий для встречи в верхах пока еще не начата. Она будет начинаться только сейчас. Поэтому все эти вопросы пока прежде времени", - сказал Песков журналистам. В четверг состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.

