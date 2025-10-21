https://1prime.ru/20251021/gd-863738690.html
В ГД предложили освободить от налога на имущество владельцев спортобъектов
В ГД предложили освободить от налога на имущество владельцев спортобъектов
2025-10-21T04:21+0300
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы направили на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается освободить от уплаты налога на имущество организаций собственников спортивных объектов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы стал первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди").
"Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 381 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" предлагается установить налоговую льготу в виде освобождения от уплаты налога на имущество организаций в отношении объектов спорта", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Согласно законопроекту, освобождение от налога будет действовать в течение десяти лет с месяца, следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию, начиная с 1 января 2026 года, при условии, что объект введен впервые.
"Развитие спортивной инфраструктуры напрямую связано с качеством жизни и здоровьем граждан. Сегодня создание новых объектов спорта требует серьёзных инвестиций, и важно, чтобы государство создавало для этого предсказуемые и благоприятные условия", - сказал Хамитов РИА Новости.
Он отметил, что предлагаемая налоговая льгота — это не просто поддержка бизнеса, а стратегическая мера, направленная на укрепление социальной и экономической базы спорта.
"Освобождение от налога на имущество на десять лет позволит снизить нагрузку на инвесторов, ускорить ввод объектов в эксплуатацию и сделать спорт доступнее для миллионов россиян", - добавил политик.
Хамитов выразил уверенность, что такие решения работают на перспективу: они стимулируют частно-государственное партнёрство, формируют новые рабочие места и создают дополнительный экономический эффект в регионах. "В конечном итоге выигрывает не только отрасль, но и общество в целом", - подытожил депутат.
