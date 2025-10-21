Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД предложили освободить от налога на имущество владельцев спортобъектов - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251021/gd-863738690.html
В ГД предложили освободить от налога на имущество владельцев спортобъектов
В ГД предложили освободить от налога на имущество владельцев спортобъектов - 21.10.2025, ПРАЙМ
В ГД предложили освободить от налога на имущество владельцев спортобъектов
Депутаты Госдумы направили на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается освободить от уплаты налога на имущество организаций собственников... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T04:21+0300
2025-10-21T04:21+0300
бизнес
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863738690.jpg?1761009716
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы направили на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается освободить от уплаты налога на имущество организаций собственников спортивных объектов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди"). "Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 381 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" предлагается установить налоговую льготу в виде освобождения от уплаты налога на имущество организаций в отношении объектов спорта", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Согласно законопроекту, освобождение от налога будет действовать в течение десяти лет с месяца, следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию, начиная с 1 января 2026 года, при условии, что объект введен впервые. "Развитие спортивной инфраструктуры напрямую связано с качеством жизни и здоровьем граждан. Сегодня создание новых объектов спорта требует серьёзных инвестиций, и важно, чтобы государство создавало для этого предсказуемые и благоприятные условия", - сказал Хамитов РИА Новости. Он отметил, что предлагаемая налоговая льгота — это не просто поддержка бизнеса, а стратегическая мера, направленная на укрепление социальной и экономической базы спорта. "Освобождение от налога на имущество на десять лет позволит снизить нагрузку на инвесторов, ускорить ввод объектов в эксплуатацию и сделать спорт доступнее для миллионов россиян", - добавил политик. Хамитов выразил уверенность, что такие решения работают на перспективу: они стимулируют частно-государственное партнёрство, формируют новые рабочие места и создают дополнительный экономический эффект в регионах. "В конечном итоге выигрывает не только отрасль, но и общество в целом", - подытожил депутат.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, Экономика, РОССИЯ
04:21 21.10.2025
 
В ГД предложили освободить от налога на имущество владельцев спортобъектов

В Госдуме предложили освободить от налога на имущество владельцев спортобъектов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы направили на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается освободить от уплаты налога на имущество организаций собственников спортивных объектов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы стал первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди").
"Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 381 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" предлагается установить налоговую льготу в виде освобождения от уплаты налога на имущество организаций в отношении объектов спорта", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Согласно законопроекту, освобождение от налога будет действовать в течение десяти лет с месяца, следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию, начиная с 1 января 2026 года, при условии, что объект введен впервые.
"Развитие спортивной инфраструктуры напрямую связано с качеством жизни и здоровьем граждан. Сегодня создание новых объектов спорта требует серьёзных инвестиций, и важно, чтобы государство создавало для этого предсказуемые и благоприятные условия", - сказал Хамитов РИА Новости.
Он отметил, что предлагаемая налоговая льгота — это не просто поддержка бизнеса, а стратегическая мера, направленная на укрепление социальной и экономической базы спорта.
"Освобождение от налога на имущество на десять лет позволит снизить нагрузку на инвесторов, ускорить ввод объектов в эксплуатацию и сделать спорт доступнее для миллионов россиян", - добавил политик.
Хамитов выразил уверенность, что такие решения работают на перспективу: они стимулируют частно-государственное партнёрство, формируют новые рабочие места и создают дополнительный экономический эффект в регионах. "В конечном итоге выигрывает не только отрасль, но и общество в целом", - подытожил депутат.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала