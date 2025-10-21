https://1prime.ru/20251021/yaponiya-863749763.html
В Японии назначили нового главу МИД
В Японии назначили нового главу МИД - 21.10.2025, ПРАЙМ
В Японии назначили нового главу МИД
Новым министром иностранных дел Японии стал Тосимицу Мотэги, уже занимавший этот пост в 2019-2021 годах. | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T11:05+0300
2025-10-21T11:05+0300
2025-10-21T11:05+0300
политика
общество
мировая экономика
япония
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863749611_0:249:2875:1866_1920x0_80_0_0_6d799e967b9418e7d7dfb0290d582ec0.jpg
ТОКИО, 21 окт - ПРАЙМ. Новым министром иностранных дел Японии стал Тосимицу Мотэги, уже занимавший этот пост в 2019-2021 годах. Состав кабинета министров ставшей первой в истории Японии женщиной-премьером Санаэ Такаити был объявлен назначенным генеральным секретарем Минору Кихара. Кихара в прошлом занимал пост министра обороны. Тосимицу Мотэги был одним из соперников Такаити на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии ранее в октябре.
https://1prime.ru/20251021/yaponiya-863742520.html
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863749611_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_87f512fba1c29ea295b90593be652e48.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, япония
Политика, Общество , Мировая экономика, ЯПОНИЯ
В Японии назначили нового главу МИД
Новым главой МИД Японии стал Тосимицу Мотэги