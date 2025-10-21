Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Японии назначили нового главу МИД
Политика
В Японии назначили нового главу МИД
Новым министром иностранных дел Японии стал Тосимицу Мотэги, уже занимавший этот пост в 2019-2021 годах.
политика
общество
мировая экономика
япония
ТОКИО, 21 окт - ПРАЙМ. Новым министром иностранных дел Японии стал Тосимицу Мотэги, уже занимавший этот пост в 2019-2021 годах. Состав кабинета министров ставшей первой в истории Японии женщиной-премьером Санаэ Такаити был объявлен назначенным генеральным секретарем Минору Кихара. Кихара в прошлом занимал пост министра обороны. Тосимицу Мотэги был одним из соперников Такаити на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии ранее в октябре.
япония
общество , мировая экономика, япония
Политика, Общество , Мировая экономика, ЯПОНИЯ
11:05 21.10.2025
 
В Японии назначили нового главу МИД

Новым главой МИД Японии стал Тосимицу Мотэги

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
ТОКИО, 21 окт - ПРАЙМ. Новым министром иностранных дел Японии стал Тосимицу Мотэги, уже занимавший этот пост в 2019-2021 годах.
Состав кабинета министров ставшей первой в истории Японии женщиной-премьером Санаэ Такаити был объявлен назначенным генеральным секретарем Минору Кихара. Кихара в прошлом занимал пост министра обороны.
Тосимицу Мотэги был одним из соперников Такаити на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии ранее в октябре.
Премьер-министром Японии впервые стала женщина
Политика Общество Мировая экономика ЯПОНИЯ
 
 
