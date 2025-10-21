https://1prime.ru/20251021/yaponiya-863749763.html

В Японии назначили нового главу МИД

В Японии назначили нового главу МИД - 21.10.2025, ПРАЙМ

В Японии назначили нового главу МИД

Новым министром иностранных дел Японии стал Тосимицу Мотэги, уже занимавший этот пост в 2019-2021 годах. | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T11:05+0300

2025-10-21T11:05+0300

2025-10-21T11:05+0300

политика

общество

мировая экономика

япония

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863749611_0:249:2875:1866_1920x0_80_0_0_6d799e967b9418e7d7dfb0290d582ec0.jpg

ТОКИО, 21 окт - ПРАЙМ. Новым министром иностранных дел Японии стал Тосимицу Мотэги, уже занимавший этот пост в 2019-2021 годах. Состав кабинета министров ставшей первой в истории Японии женщиной-премьером Санаэ Такаити был объявлен назначенным генеральным секретарем Минору Кихара. Кихара в прошлом занимал пост министра обороны. Тосимицу Мотэги был одним из соперников Такаити на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии ранее в октябре.

https://1prime.ru/20251021/yaponiya-863742520.html

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, япония