Алжир рассматривает вопрос увеличения потока российских туристов

Алжир рассматривает вопрос увеличения потока российских туристов - 22.10.2025, ПРАЙМ

Алжир рассматривает вопрос увеличения потока российских туристов

Алжир рассматривает вопрос об увеличении потока российский туристов и заинтересованные стороны предпринимают шаги для увеличения прямых рейсов, заявил в беседе... | 22.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-22T05:49+0300

2025-10-22T05:49+0300

2025-10-22T05:49+0300

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ, Прохор Доренко. Алжир рассматривает вопрос об увеличении потока российский туристов и заинтересованные стороны предпринимают шаги для увеличения прямых рейсов, заявил в беседе с РИА Новости алжирский депутат, представитель парламентской группы алжирско-российской дружбы в национальном народном собрании Мухаммед Туиль. "Нам кажется непонятным и странным отсутствие российских туристов. Они (российские коллеги - ред.) признались, что одной из причин может быть ограниченность прямых авиарейсов, число которых не превышает трех в неделю. Мы со своей стороны обратились к алжирским чиновникам, чтобы увеличить их количество", - сказал он. Парламентарий также отметил, что алжирская сторона планирует создать комиссию по сотрудничеству в туристической сфере. "Мы обратились к нашему министерству туризма с целью создать совместную комиссию по координации между представителями туристической отрасли, чтобы придать импульс этому сектору и развить его", - добавил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

