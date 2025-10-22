https://1prime.ru/20251022/alzhir-863790528.html
Алжир рассматривает вопрос увеличения потока российских туристов
Алжир рассматривает вопрос увеличения потока российских туристов - 22.10.2025, ПРАЙМ
Алжир рассматривает вопрос увеличения потока российских туристов
Алжир рассматривает вопрос об увеличении потока российский туристов и заинтересованные стороны предпринимают шаги для увеличения прямых рейсов, заявил в беседе... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T05:49+0300
2025-10-22T05:49+0300
2025-10-22T05:49+0300
бизнес
россия
алжир
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863790528.jpg?1761101365
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ, Прохор Доренко. Алжир рассматривает вопрос об увеличении потока российский туристов и заинтересованные стороны предпринимают шаги для увеличения прямых рейсов, заявил в беседе с РИА Новости алжирский депутат, представитель парламентской группы алжирско-российской дружбы в национальном народном собрании Мухаммед Туиль.
"Нам кажется непонятным и странным отсутствие российских туристов. Они (российские коллеги - ред.) признались, что одной из причин может быть ограниченность прямых авиарейсов, число которых не превышает трех в неделю. Мы со своей стороны обратились к алжирским чиновникам, чтобы увеличить их количество", - сказал он.
Парламентарий также отметил, что алжирская сторона планирует создать комиссию по сотрудничеству в туристической сфере.
"Мы обратились к нашему министерству туризма с целью создать совместную комиссию по координации между представителями туристической отрасли, чтобы придать импульс этому сектору и развить его", - добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
алжир
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, алжир
Алжир рассматривает вопрос увеличения потока российских туристов
В Алжире обсуждают увеличение потока российских туристов
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ, Прохор Доренко. Алжир рассматривает вопрос об увеличении потока российский туристов и заинтересованные стороны предпринимают шаги для увеличения прямых рейсов, заявил в беседе с РИА Новости алжирский депутат, представитель парламентской группы алжирско-российской дружбы в национальном народном собрании Мухаммед Туиль.
"Нам кажется непонятным и странным отсутствие российских туристов. Они (российские коллеги - ред.) признались, что одной из причин может быть ограниченность прямых авиарейсов, число которых не превышает трех в неделю. Мы со своей стороны обратились к алжирским чиновникам, чтобы увеличить их количество", - сказал он.
Парламентарий также отметил, что алжирская сторона планирует создать комиссию по сотрудничеству в туристической сфере.
"Мы обратились к нашему министерству туризма с целью создать совместную комиссию по координации между представителями туристической отрасли, чтобы придать импульс этому сектору и развить его", - добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.