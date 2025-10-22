Алжир рассматривает вопрос увеличения потока российских туристов

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ, Прохор Доренко. Алжир рассматривает вопрос об увеличении потока российский туристов и заинтересованные стороны предпринимают шаги для увеличения прямых рейсов, заявил в беседе с РИА Новости алжирский депутат, представитель парламентской группы алжирско-российской дружбы в национальном народном собрании Мухаммед Туиль. "Нам кажется непонятным и странным отсутствие российских туристов. Они (российские коллеги - ред.) признались, что одной из причин может быть ограниченность прямых авиарейсов, число которых не превышает трех в неделю. Мы со своей стороны обратились к алжирским чиновникам, чтобы увеличить их количество", - сказал он. Парламентарий также отметил, что алжирская сторона планирует создать комиссию по сотрудничеству в туристической сфере. "Мы обратились к нашему министерству туризма с целью создать совместную комиссию по координации между представителями туристической отрасли, чтобы придать импульс этому сектору и развить его", - добавил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
бизнес, россия, алжир
Бизнес, РОССИЯ, АЛЖИР
05:49 22.10.2025
 
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ, Прохор Доренко. Алжир рассматривает вопрос об увеличении потока российский туристов и заинтересованные стороны предпринимают шаги для увеличения прямых рейсов, заявил в беседе с РИА Новости алжирский депутат, представитель парламентской группы алжирско-российской дружбы в национальном народном собрании Мухаммед Туиль.
"Нам кажется непонятным и странным отсутствие российских туристов. Они (российские коллеги - ред.) признались, что одной из причин может быть ограниченность прямых авиарейсов, число которых не превышает трех в неделю. Мы со своей стороны обратились к алжирским чиновникам, чтобы увеличить их количество", - сказал он.
Парламентарий также отметил, что алжирская сторона планирует создать комиссию по сотрудничеству в туристической сфере.
"Мы обратились к нашему министерству туризма с целью создать совместную комиссию по координации между представителями туристической отрасли, чтобы придать импульс этому сектору и развить его", - добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
 
