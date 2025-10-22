https://1prime.ru/20251022/birzhi-863800895.html

Биржи АТР в среду преимущественно снизились - 22.10.2025

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно сократились после роста вторника, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшился на 0,07%, до 3 913,76 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,43%, до 2 452,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,94%, до 25 781,77 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 1,56%, до 3 823,84 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - сократился на 0,71%, до 9 030 пунктов, японский Nikkei 225 - снизился на 0,02%, до 49 307,79 пункта. Во вторник основные азиатские индексы выросли, наибольший рост продемонстрировали индексы Китая. Годовой индекс цен производителей в Южной Корее по итогам сентября, по предварительной оценке, увеличились на 1,2% при прогнозе роста на 0,9%, за сентябрь – на 0,4%, тогда как прогнозировался рост на 0,1%. Экспорт из Японии в сентябре вырос на 4,2% в годовом выражении, ожидалось увеличение на 4,6%, в том числе экспорт в США (крупнейший торговый партнер страны после Китая) упал на 13,3%. Импорт в Японию в отчетном месяце увеличился на 3,3% при прогнозе роста на 0,6%. Могло оказать давление на рынки АТР снижение в США. Во вторник технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, снизился на 0,16%.

