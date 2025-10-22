Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совфед денонсировал соглашение с США по плутонию - 22.10.2025
Совфед денонсировал соглашение с США по плутонию
Совфед денонсировал соглашение с США по плутонию - 22.10.2025, ПРАЙМ
Совфед денонсировал соглашение с США по плутонию
Совет Федерации на заседании в среду денонсировал межправсоглашение с США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T11:26+0300
2025-10-22T11:26+0300
энергетика
россия
сша
рф
москва
совет федерации
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84191/05/841910586_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d385c865d9b373f96852edf93c230ef.jpg
МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду денонсировал межправсоглашение с США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны. Документом предлагается денонсировать соглашение между правительством РФ и правительством США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области, подписанное в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года. В пояснительной записке отмечается, что в 2016 году действие соглашения и протоколов к нему было приостановлено указом президента РФ. Причинами стали - коренное изменение обстоятельств - введение США санкций против России, принятие допускающего вмешательство во внутренние дела страны закона о поддержке Украины, расширение НАТО на Восток, наращивание военного присутствия США в странах Восточной Европы, а также намерение США изменить порядок утилизации плутония, прописанный в соглашении, без получения на это согласия со стороны Российской Федерации.
россия, сша, рф, москва, совет федерации, нато
Энергетика, РОССИЯ, США, РФ, МОСКВА, Совет Федерации, НАТО
11:26 22.10.2025
 
Совфед денонсировал соглашение с США по плутонию

Совфед денонсировал соглашение с США об утилизации плутония

МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду денонсировал межправсоглашение с США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны.
Документом предлагается денонсировать соглашение между правительством РФ и правительством США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области, подписанное в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года.
В пояснительной записке отмечается, что в 2016 году действие соглашения и протоколов к нему было приостановлено указом президента РФ. Причинами стали - коренное изменение обстоятельств - введение США санкций против России, принятие допускающего вмешательство во внутренние дела страны закона о поддержке Украины, расширение НАТО на Восток, наращивание военного присутствия США в странах Восточной Европы, а также намерение США изменить порядок утилизации плутония, прописанный в соглашении, без получения на это согласия со стороны Российской Федерации.
Энергетика РОССИЯ США РФ МОСКВА Совет Федерации НАТО
 
 
