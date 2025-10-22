https://1prime.ru/20251022/plutoniy-863797874.html

Совфед денонсировал соглашение с США по плутонию

Совфед денонсировал соглашение с США по плутонию - 22.10.2025, ПРАЙМ

Совфед денонсировал соглашение с США по плутонию

Совет Федерации на заседании в среду денонсировал межправсоглашение с США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для... | 22.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-22T11:26+0300

2025-10-22T11:26+0300

2025-10-22T11:26+0300

энергетика

россия

сша

рф

москва

совет федерации

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84191/05/841910586_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d385c865d9b373f96852edf93c230ef.jpg

МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду денонсировал межправсоглашение с США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны. Документом предлагается денонсировать соглашение между правительством РФ и правительством США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области, подписанное в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года. В пояснительной записке отмечается, что в 2016 году действие соглашения и протоколов к нему было приостановлено указом президента РФ. Причинами стали - коренное изменение обстоятельств - введение США санкций против России, принятие допускающего вмешательство во внутренние дела страны закона о поддержке Украины, расширение НАТО на Восток, наращивание военного присутствия США в странах Восточной Европы, а также намерение США изменить порядок утилизации плутония, прописанный в соглашении, без получения на это согласия со стороны Российской Федерации.

https://1prime.ru/20250823/plutoniy-861127423.html

сша

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, рф, москва, совет федерации, нато