https://1prime.ru/20251022/ruonia--863806787.html
Ставка RUONIA 21 октября снизилась до 16,37 процента
Ставка RUONIA 21 октября снизилась до 16,37 процента - 22.10.2025, ПРАЙМ
Ставка RUONIA 21 октября снизилась до 16,37 процента
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 21 октября, снизилась на... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T14:50+0300
2025-10-22T14:50+0300
2025-10-22T14:50+0300
экономика
финансы
банки
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/67/841356753_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_74beb5b40c4125bb64fa03eacae6d601.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 21 октября, снизилась на 0,07 процентного пункта и составила 16,37%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 551 миллиард рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
https://1prime.ru/20251021/banki-863725519.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/67/841356753_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_01c460792613ef82b19affcc02fc9420.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, банк россия
Экономика, Финансы, Банки, банк Россия
Ставка RUONIA 21 октября снизилась до 16,37 процента
Ставка RUONIA 21 октября снизилась на 0,07 п.п. до 16,37 процента
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 21 октября, снизилась на 0,07 процентного пункта и составила 16,37%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 551 миллиард рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России
по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
Банки снова повышают ставки по вкладам: к чему они готовятся