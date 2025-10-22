https://1prime.ru/20251022/ruonia--863806787.html

Ставка RUONIA 21 октября снизилась до 16,37 процента

Ставка RUONIA 21 октября снизилась до 16,37 процента

2025-10-22T14:50+0300

экономика

финансы

банки

банк россия

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 21 октября, снизилась на 0,07 процентного пункта и составила 16,37%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 551 миллиард рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

финансы, банки, банк россия