Силуанов рассказал о средствах на реализацию национальных целей развития

2025-10-22T12:25+0300

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Реализация национальных целей развития России в следующем трехлетнем периоде будет профинансирована в объеме почти 21 триллион рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме, представляя в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2026-2028 годы. "Третьим направлением расходов, ключевым направлением расходов является реализация национальных целей развития. Общий объем средств предусмотрен на реализацию этой задачи в трехлетнем бюджете почти в 21 триллион рублей с ростом на полтриллиона рублей к ранее утвержденным параметрам", - сказал глава Минфина. Приоритетами Силуанов назвал технологическое лидерство, в том числе микроэлектронику, робототехнику и станкостроение. "На это заложено более 2,5 триллионов рублей. Это выше, чем в нынешней трехлетке почти на 1 триллион рублей. Несмотря на все сложности с бюджетом, мы уделяем этому направлению особое внимание", - отметил министр.

