Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов рассказал о средствах на реализацию национальных целей развития - 22.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251022/siluanov-863801709.html
Силуанов рассказал о средствах на реализацию национальных целей развития
Силуанов рассказал о средствах на реализацию национальных целей развития - 22.10.2025, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о средствах на реализацию национальных целей развития
Реализация национальных целей развития России в следующем трехлетнем периоде будет профинансирована в объеме почти 21 триллион рублей, заявил министр финансов... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T12:25+0300
2025-10-22T12:25+0300
экономика
финансы
россия
рф
антон силуанов
госдума
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861329264_0:0:2659:1497_1920x0_80_0_0_993c2b2feb40ec7cd0c23b7f1c09351c.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Реализация национальных целей развития России в следующем трехлетнем периоде будет профинансирована в объеме почти 21 триллион рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме, представляя в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2026-2028 годы. "Третьим направлением расходов, ключевым направлением расходов является реализация национальных целей развития. Общий объем средств предусмотрен на реализацию этой задачи в трехлетнем бюджете почти в 21 триллион рублей с ростом на полтриллиона рублей к ранее утвержденным параметрам", - сказал глава Минфина. Приоритетами Силуанов назвал технологическое лидерство, в том числе микроэлектронику, робототехнику и станкостроение. "На это заложено более 2,5 триллионов рублей. Это выше, чем в нынешней трехлетке почти на 1 триллион рублей. Несмотря на все сложности с бюджетом, мы уделяем этому направлению особое внимание", - отметил министр.
https://1prime.ru/20251022/volodin-863798950.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861329264_0:0:2659:1995_1920x0_80_0_0_9e8acb85397e266e33615c4726f5dd4e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, рф, антон силуанов, госдума, минфин
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов, Госдума, Минфин
12:25 22.10.2025
 
Силуанов рассказал о средствах на реализацию национальных целей развития

Силуанов: на национальные цели развития до 2028 года выделят 21 трлн рублей

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМинистр финансов Антон Силуанов
Министр финансов Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Министр финансов Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Реализация национальных целей развития России в следующем трехлетнем периоде будет профинансирована в объеме почти 21 триллион рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме, представляя в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2026-2028 годы.
"Третьим направлением расходов, ключевым направлением расходов является реализация национальных целей развития. Общий объем средств предусмотрен на реализацию этой задачи в трехлетнем бюджете почти в 21 триллион рублей с ростом на полтриллиона рублей к ранее утвержденным параметрам", - сказал глава Минфина.
Приоритетами Силуанов назвал технологическое лидерство, в том числе микроэлектронику, робототехнику и станкостроение. "На это заложено более 2,5 триллионов рублей. Это выше, чем в нынешней трехлетке почти на 1 триллион рублей. Несмотря на все сложности с бюджетом, мы уделяем этому направлению особое внимание", - отметил министр.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Володин оценил проект бюджета на 2026 год
11:46
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯРФАнтон СилуановГосдумаМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала