https://1prime.ru/20251022/siluanov-863801709.html
Силуанов рассказал о средствах на реализацию национальных целей развития
Силуанов рассказал о средствах на реализацию национальных целей развития - 22.10.2025, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о средствах на реализацию национальных целей развития
Реализация национальных целей развития России в следующем трехлетнем периоде будет профинансирована в объеме почти 21 триллион рублей, заявил министр финансов... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T12:25+0300
2025-10-22T12:25+0300
2025-10-22T12:25+0300
экономика
финансы
россия
рф
антон силуанов
госдума
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861329264_0:0:2659:1497_1920x0_80_0_0_993c2b2feb40ec7cd0c23b7f1c09351c.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Реализация национальных целей развития России в следующем трехлетнем периоде будет профинансирована в объеме почти 21 триллион рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме, представляя в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2026-2028 годы. "Третьим направлением расходов, ключевым направлением расходов является реализация национальных целей развития. Общий объем средств предусмотрен на реализацию этой задачи в трехлетнем бюджете почти в 21 триллион рублей с ростом на полтриллиона рублей к ранее утвержденным параметрам", - сказал глава Минфина. Приоритетами Силуанов назвал технологическое лидерство, в том числе микроэлектронику, робототехнику и станкостроение. "На это заложено более 2,5 триллионов рублей. Это выше, чем в нынешней трехлетке почти на 1 триллион рублей. Несмотря на все сложности с бюджетом, мы уделяем этому направлению особое внимание", - отметил министр.
https://1prime.ru/20251022/volodin-863798950.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861329264_0:0:2659:1995_1920x0_80_0_0_9e8acb85397e266e33615c4726f5dd4e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, антон силуанов, госдума, минфин
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов, Госдума, Минфин
Силуанов рассказал о средствах на реализацию национальных целей развития
Силуанов: на национальные цели развития до 2028 года выделят 21 трлн рублей