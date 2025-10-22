https://1prime.ru/20251022/zaderzhanie-863794315.html

В Москве задержали владельца агентства недвижимости

В Москве задержали владельца агентства недвижимости - 22.10.2025, ПРАЙМ

В Москве задержали владельца агентства недвижимости

Владелец агентства недвижимости, обманувший инвесторов на 50 миллионов рублей, задержан в Москве, сообщается на сайте МВД Медиа. | 22.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-22T09:39+0300

2025-10-22T09:39+0300

2025-10-22T09:39+0300

происшествия

недвижимость

бизнес

финансы

москва

рф

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600270_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5f5768fca99093456528c5d8aa89247a.jpg

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Владелец агентства недвижимости, обманувший инвесторов на 50 миллионов рублей, задержан в Москве, сообщается на сайте МВД Медиа. "Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по г. Москве совместно с коллегами из Северо-Западного административного округа столицы задержали владельца агентства недвижимости, который под видом инвестиционной деятельности похищал средства граждан", - говорится в сообщении.По предварительным данным, злоумышленник предлагал заинтересованным клиентам вложить деньги в строительство торговых центров, коттеджных посёлков и других объектов, представляя это как выгодную сделку с гарантией окупаемости в течение года. Он заключал с инвесторами договоры, по которым те должны были получить 20-30% дохода от вложенных денег, но их ждал неприятный сюрприз. "На данный момент оперативники задокументировали четыре эпизода противоправной деятельности правонарушителя, но, по предварительным данным, от его действий пострадали десятки человек. Общий ущерб превысил 50 миллионов рублей", - отмечается в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фигуранту предъявлено обвинение, он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

https://1prime.ru/20251021/sud-863775358.html

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, финансы, москва, рф, мвд