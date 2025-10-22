Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве задержали владельца агентства недвижимости - 22.10.2025, ПРАЙМ
В Москве задержали владельца агентства недвижимости
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Владелец агентства недвижимости, обманувший инвесторов на 50 миллионов рублей, задержан в Москве, сообщается на сайте МВД Медиа. &quot;Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по г. Москве совместно с коллегами из Северо-Западного административного округа столицы задержали владельца агентства недвижимости, который под видом инвестиционной деятельности похищал средства граждан&quot;, - говорится в сообщении.По предварительным данным, злоумышленник предлагал заинтересованным клиентам вложить деньги в строительство торговых центров, коттеджных посёлков и других объектов, представляя это как выгодную сделку с гарантией окупаемости в течение года. Он заключал с инвесторами договоры, по которым те должны были получить 20-30% дохода от вложенных денег, но их ждал неприятный сюрприз. "На данный момент оперативники задокументировали четыре эпизода противоправной деятельности правонарушителя, но, по предварительным данным, от его действий пострадали десятки человек. Общий ущерб превысил 50 миллионов рублей", - отмечается в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фигуранту предъявлено обвинение, он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
09:39 22.10.2025
 
В Москве задержали владельца агентства недвижимости

© РИА Новости . Максим Блинов
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Владелец агентства недвижимости, обманувший инвесторов на 50 миллионов рублей, задержан в Москве, сообщается на сайте МВД Медиа.

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по г. Москве совместно с коллегами из Северо-Западного административного округа столицы задержали владельца агентства недвижимости, который под видом инвестиционной деятельности похищал средства граждан", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, злоумышленник предлагал заинтересованным клиентам вложить деньги в строительство торговых центров, коттеджных посёлков и других объектов, представляя это как выгодную сделку с гарантией окупаемости в течение года. Он заключал с инвесторами договоры, по которым те должны были получить 20-30% дохода от вложенных денег, но их ждал неприятный сюрприз.
"На данный момент оперативники задокументировали четыре эпизода противоправной деятельности правонарушителя, но, по предварительным данным, от его действий пострадали десятки человек. Общий ущерб превысил 50 миллионов рублей", - отмечается в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фигуранту предъявлено обвинение, он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Заголовок открываемого материала