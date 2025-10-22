Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова рассказала о целях "инфобалагана" вокруг встречи Лаврова и Рубио - 22.10.2025
Захарова рассказала о целях "инфобалагана" вокруг встречи Лаврова и Рубио
Захарова рассказала о целях "инфобалагана" вокруг встречи Лаврова и Рубио - 22.10.2025, ПРАЙМ
Захарова рассказала о целях "инфобалагана" вокруг встречи Лаврова и Рубио
Информационная грязь в СМИ вокруг возможной встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио может быть направлена на поддержку Владимира... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T09:32+0300
2025-10-22T09:32+0300
россия
вашингтон
москва
владимир зеленский
мария захарова
сергей лавров
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860657167_0:94:2983:1771_1920x0_80_0_0_addf2ca36c4ace841f5a2e7830d34938.jpg
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Информационная грязь в СМИ вокруг возможной встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио может быть направлена на поддержку Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Одна из моих версий заключается в том, что вся история с инфобалаганом — вбросы, сами себя корректируют, сами себя подтверждают, а потом опровергают, — очень может быть, чтобы каким-то образом опять информационно поддержать Зеленского", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Она отметила, что Зеленский из Вашингтона вернулся "не со щитом, а на щите" и без традиционно бравурных настроений. Кроме того, ему "нечем хвалиться" на фронте, да и мир признает его "конченную террористическую сущность". "В этом состоянии, возможно, вся эта информационная кампания нужна для того, чтобы его поддержать… Для того, чтобы хоть как-то ему подкинуть какой-то соломки, для этого этой партии войны нужна информационная грязь… Для того, чтобы на внутриукраинском информационном поле ему было за что зацепиться", — добавила дипломат. Однако, по мнению Захаровой, цепляться там уже не за что, так как внутренняя киевская гоп-компания передралась и перекусалась. "Это не полемические дебаты, это чудовищная ненависть и страх, которые они испытывают по отношению друг к другу", - полагает она. Дипломат подчеркнула, что когда будет установочная информация о возможной встрече Лаврова и Рубио, Москва обязательно с ней поделится.
россия, вашингтон, москва, владимир зеленский, мария захарова, сергей лавров, в мире
РОССИЯ, ВАШИНГТОН, МОСКВА, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Сергей Лавров, В мире
09:32 22.10.2025
 
Захарова рассказала о целях "инфобалагана" вокруг встречи Лаврова и Рубио

Захарова: вбросы по встрече Лаврова и Рубио направлены на поддержку Зеленского

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Информационная грязь в СМИ вокруг возможной встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио может быть направлена на поддержку Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Одна из моих версий заключается в том, что вся история с инфобалаганом — вбросы, сами себя корректируют, сами себя подтверждают, а потом опровергают, — очень может быть, чтобы каким-то образом опять информационно поддержать Зеленского", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Она отметила, что Зеленский из Вашингтона вернулся "не со щитом, а на щите" и без традиционно бравурных настроений. Кроме того, ему "нечем хвалиться" на фронте, да и мир признает его "конченную террористическую сущность".
"В этом состоянии, возможно, вся эта информационная кампания нужна для того, чтобы его поддержать… Для того, чтобы хоть как-то ему подкинуть какой-то соломки, для этого этой партии войны нужна информационная грязь… Для того, чтобы на внутриукраинском информационном поле ему было за что зацепиться", — добавила дипломат.
Однако, по мнению Захаровой, цепляться там уже не за что, так как внутренняя киевская гоп-компания передралась и перекусалась. "Это не полемические дебаты, это чудовищная ненависть и страх, которые они испытывают по отношению друг к другу", - полагает она.
Дипломат подчеркнула, что когда будет установочная информация о возможной встрече Лаврова и Рубио, Москва обязательно с ней поделится.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
"Вернуть Крым". Слова Трампа об Украине поразили японцев
Вчера, 19:55
 
