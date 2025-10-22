Захарова рассказала о целях "инфобалагана" вокруг встречи Лаврова и Рубио
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Информационная грязь в СМИ вокруг возможной встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио может быть направлена на поддержку Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Одна из моих версий заключается в том, что вся история с инфобалаганом — вбросы, сами себя корректируют, сами себя подтверждают, а потом опровергают, — очень может быть, чтобы каким-то образом опять информационно поддержать Зеленского", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Она отметила, что Зеленский из Вашингтона вернулся "не со щитом, а на щите" и без традиционно бравурных настроений. Кроме того, ему "нечем хвалиться" на фронте, да и мир признает его "конченную террористическую сущность".
"В этом состоянии, возможно, вся эта информационная кампания нужна для того, чтобы его поддержать… Для того, чтобы хоть как-то ему подкинуть какой-то соломки, для этого этой партии войны нужна информационная грязь… Для того, чтобы на внутриукраинском информационном поле ему было за что зацепиться", — добавила дипломат.
Однако, по мнению Захаровой, цепляться там уже не за что, так как внутренняя киевская гоп-компания передралась и перекусалась. "Это не полемические дебаты, это чудовищная ненависть и страх, которые они испытывают по отношению друг к другу", - полагает она.