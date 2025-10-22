https://1prime.ru/20251022/zakonotvorchestvo-863821343.html
ГД приняла в I чтении проект о повышении порога отклонения цен на топливо
2025-10-22T21:45+0300
экономика
рф
алексей сазанов
сергей цивилев
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863821176_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_eb5acf02b1a4490efbe381c98810f02a.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который в том числе повышает на 10 процентных пунктов порог возможного отклонения оптовых цен на топливо для выплат по демпферу в целях стабилизации внутреннего рынка топлива. Документ внесен правительством России в рамках бюджетного пакета. Он направлен на реализацию положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, а также на выполнение поручений президента и правительства РФ. Законопроектом, в частности, предлагается при расчете топливного демпфера продлить на 2027-2028 годы действие специального коэффициента, который учитывает скидку на российскую нефть. Одновременно расширяется диапазон отклонения фактических оптовых цен внутреннего рынка моторного топлива от установленных значений для применения демпфирующего механизма: с 10% до 20% - по автомобильному бензину, с 20% до 30% - по дизельному топливу. Причем сделать это предлагается с 1 сентября 2025 года, то есть ретроспективно. На период с октября 2025 года по май 2026 года ранее уже был введен мораторий на обнуление выплат по демпферу - указом президента. Благодаря этой корректировке российские нефтяники смогут получить выплаты по демпферу и за сентябрь, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Это позволит сохранить экономические механизмы обеспечения рентабельности нефтепереработки и стабилизировать цены на внутреннем рынке, говорил в свою очередь глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной), то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж. Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. При этом, согласно действующему Налоговому кодексу, если в среднем за месяц биржевая цена в РФ превысила отсечку на 10% по бензину и на 20% по дизтопливу, то выплаты обнуляются.
https://1prime.ru/20251022/benzin-863815546.html
рф
Экономика, РФ, Алексей Сазанов, Сергей Цивилев, Госдума
