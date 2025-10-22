https://1prime.ru/20251022/zakonotvorchestvo-863821530.html
Госдума приняла в I чтении проект об ограничении налоговых льгот иноагентам
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который, в числе прочего, с 1 января 2026 года ограничивает налоговые льготы иноагентам и устанавливает для них НДФЛ в 30%. Документ внесен правительством России в рамках бюджетного пакета. Он устанавливает для физлиц, имеющих статус иноагента, единую ставку НДФЛ в размере 30%. При этом они не смогут воспользоваться налоговыми вычетами на долгосрочные вложения (инвестиции) и освобождением от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании. Одновременно вводятся ограничения на использование налоговых преференций организациями, имеющими статус иноагента или долю участия иноагентов в уставном капитале 10% и более. В частности, таким организациям запрещается применять пониженные ставки налога на прибыль и пользоваться правом освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества (имущественных прав).
