Биржи АТР снижаются на новостях по Китаю и США - 23.10.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР снижаются на новостях по Китаю и США
Биржи АТР снижаются на новостях по Китаю и США - 23.10.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР снижаются на новостях по Китаю и США
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром в основном снижаются на новостях о возможных ограничительных мерах во внешней... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T08:18+0300
2025-10-23T08:18+0300
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром в основном снижаются на новостях о возможных ограничительных мерах во внешней торговле со стороны Китая и США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,66%, до 3 888,08 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,86%, до 2 431,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,2%, до 25 731 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускается на 1,15%, до 3 839,1 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 поднимается на 0,02%, до 9 031,8 пункта, японский Nikkei 225 падает на 1,54%, до 48 549,5 пункта. Азиатские рынки обратили внимание на заявления министра финансов США Скотта Бессента в среду журналистам о том, что Соединённые Штаты не исключают введения ограничений на экспорт программного обеспечения в Китай в качестве ответа на аналогичные китайские меры в отношении редкоземельных металлов. По его словам, Китай ввёл экспортные рестрикции на редкоземельные металлы не только в отношении США, но и всего мира. "Заявления об ограничении экспорта программного обеспечения из США в Китай ударили по настроениям инвесторов в технологическом секторе", - цитирует агентство Рейтер слова стратега Saxo Чару Чанану (Charu Chanana).
08:18 23.10.2025
 
Биржи АТР снижаются на новостях по Китаю и США

Биржи АТР в четверг утром снижаются на новостях по торговле Китая и США

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром в основном снижаются на новостях о возможных ограничительных мерах во внешней торговле со стороны Китая и США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,66%, до 3 888,08 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,86%, до 2 431,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,2%, до 25 731 пунктов.
Южнокорейский KOSPI опускается на 1,15%, до 3 839,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимается на 0,02%, до 9 031,8 пункта, японский Nikkei 225 падает на 1,54%, до 48 549,5 пункта.
Азиатские рынки обратили внимание на заявления министра финансов США Скотта Бессента в среду журналистам о том, что Соединённые Штаты не исключают введения ограничений на экспорт программного обеспечения в Китай в качестве ответа на аналогичные китайские меры в отношении редкоземельных металлов.
По его словам, Китай ввёл экспортные рестрикции на редкоземельные металлы не только в отношении США, но и всего мира.
"Заявления об ограничении экспорта программного обеспечения из США в Китай ударили по настроениям инвесторов в технологическом секторе", - цитирует агентство Рейтер слова стратега Saxo Чару Чанану (Charu Chanana).
"Готовы и к этому". Что случится с экономикой России без доллара
