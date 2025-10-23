https://1prime.ru/20251023/komissiya-863854062.html

Путин создал Комиссию по противодействию финансированию терроризма

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин создал Комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, преобразовав смежную, указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "B соответствии со статьей 74 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" постановляю: преобразовать Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма в Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности", - говорится в документе.

