2025-10-23T17:38+0300
финансы
россия
владимир путин
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин создал Комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, преобразовав смежную, указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "B соответствии со статьей 74 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" постановляю: преобразовать Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма в Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности", - говорится в документе.
