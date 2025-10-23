На развитие туризма на Северном Кавказе выделят восемь миллиардов рублей

https://1prime.ru/20251023/mishustin-863853171.html

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Правительство России в 2026-2027 годах выделит 8 миллиардов рублей на создание туристической инфраструктуры на Северном Кавказе, а также планирует утвердить условия концессии для привлечения бизнеса в такие проекты, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. На заседании правительства в четверг он сообщил, что правительство по поручению президента разрабатывает варианты для привлечения бизнеса в реализацию проектов по созданию всесезонных баз отдыха, горнолыжных курортов, в том числе на Северном Кавказе. "Важно продолжить там расширение необходимой туристической инфраструктуры. Для этого утвердим для участников концессий основные условия, по которым будут строиться и использоваться трассы, канатные дороги и другие горнолыжные объекты, будет приобретаться специализированная техника", - сказал Мишустин. "На эти цели предусмотрено в бюджете 4 миллиарда рублей на текущий год и свыше 8 миллиардов – на два следующих", - добавил он. По его словам, предлагаемые меры позволят активнее развивать территорию, делать ее более привлекательной для инвесторов.

