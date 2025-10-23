https://1prime.ru/20251023/nalogi-863833755.html

Суд взыскал налоговую задолженность с супруги экс-сенатора Шпигеля

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Суд в Москве взыскал задолженность по оплате налогов с супруги экс-сенатора Бориса Шпигеля Евгении, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Удовлетворено исковое заявление ИФНС России № 31 по городу Москве о взыскании налогов и сборов с административного ответчика Шпигель Евгении Григорьевны", - сказано в материалах. Сумма налоговой задолженности не сообщается. Также ранее суд взыскал с Бориса Шпигеля долги по коммунальным платежам по иску Мосэнергосбыта. Как ранее передавало РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов, общая задолженность супругов Шпигелей превышает 17,1 миллиарда рублей, более 900 миллионов рублей Шпигели должны в том числе за коммунальные платежи и налоги. В январе 2024 года Измайловский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева к 12 годам за получение взятки, председателя совета директоров "Биотэк" бывшего сенатора Бориса Шпигеля - к 11 годам (однако потом он был освобожден от наказания из-за болезней), его супругу Евгению - к 8,5 годам. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет колонии строгого режима. Мосгорсуд 30 августа признал приговор законным, после чего он вступил в законную силу. Шпигель, его супруга Евгения и гендиректор компании "Фармация" Антон Колосков были признаны виновными в даче взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков - в посредничестве. Следствие и суд установили, что взятками были наличные, подарки и услуги. Кроме того, суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей. Решение суда о взыскании задолженности вступило в силу.

