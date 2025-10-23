https://1prime.ru/20251023/sovkombank-863846725.html

В Совкомбанке оценили рост корпоративного долгового рынка

МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. В последнее время корпоративное кредитование на публичном рынке растет опережающими темпами и обгоняет банковское кредитование, заявил зампредправления, руководитель КИБ Совкомбанка Михаил Автухов на форума "Будущее облигационного рынка".По его словам, доля банковского кредита перераспределяется в сторону публичного рынка и конечных инвесторов, включая небанковские институты."Корпоративные облигации демонстрируют рост на 21% год к году, в то время как банковское кредитование выросло лишь на 9,5%. С начала года динамика кредитования еще более сдержанная – около 6%", – отметил он.Эксперт подчеркнул, что, хотя объем банковского кредитования в экономике превышает 93 триллиона рублей, а рынок корпоративных облигаций составляет около 35 триллионов, именно долговой рынок растет опережающими темпами."Это позитивно и для рынка, и для экономики в целом, поскольку деньги приобретают ликвидность, а рыночное ценообразование распределяет ресурсы в пользу более эффективных компаний", – заявил Автухов.Рост значимости публичного долгового рынка проходит на фоне снижения регулятором ключевой ставки и снижения спредов с уровня "ставка плюс 5-7 п. п." до комфортной зоны – плюс 2-3 п.п. к ставке.В условиях жесткой денежно-кредитной политики доступность и условия корпоративного кредитования не будут мягче, что будет поддерживать интерес и конъюнктуру рынка облигаций. По итогам восьми месяцев 2025 года первичный рынок облигаций показал рост на 85%. Количество выпусков растет большими темпами, чем количество эмитентов, что говорит о том, что компании занимают больше, чаще и активнее, – пояснил Автухов.

