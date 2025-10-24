https://1prime.ru/20251024/benzin-863894162.html

Бензин Аи-92 подешевел на Петербургской бирже

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России на Петербургской бирже за неделю снизилась на 0,2%, Аи-95 - на 0,5%, свидетельствуют данные торгов. Однако только за торговую сессию в пятницу цена марок Аи-92 и Аи-95 выросла - на 0,03%, до 74 135 и 79 645 рублей за тонну соответственно. Летнее дизтопливо за неделю подешевело на 7,2%, за день - на 0,3%, до 64 617 рублей. Цена на межсезонный сорт уменьшилась с прошлой пятницы на 5,9%, а только за пятницу выросла на 0,4%, до 63 110 рублей. Зимнее дизтопливо подорожало за неделю на 0,3%, а за день - на 0,1%, до 77 783 рублей. Нефтяные компании на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака в среду доложили, что оптимизируют цепочки поставок и увеличивают производство дизельного топлива и бензина. Кроме того, нефтяники в ситуации сезонного снижения потребления топлива начали формировать запасы нефтепродуктов, сообщало ранее Минэнерго. В министерстве считают, что это должно сказаться на стабилизации цен. Тем временем топливные брокеры отмечают срывы сроков поставки топлива по результатам биржевых сделок. Ассоциация товарных брокеров (АТБ, независимые топливные трейдеры, на чью долю приходится 17% спроса на бирже) обратилась к президенту Петербургской биржи Игорю Артемьеву с просьбой ввести прозрачную систему контроля отгрузок нефтепродуктов и штрафные санкции за ее нарушение, с соответствующим письмом ранее ознакомилось РИА Новости.

