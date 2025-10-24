https://1prime.ru/20251024/evrozona-863879461.html

Индекс деловой активности в еврозоне в октябре неожиданно вырос

Индекс деловой активности в еврозоне в октябре неожиданно вырос - 24.10.2025, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в еврозоне в октябре неожиданно вырос

Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в октябре вырос до 52,2 пункта с 51,2 пункта в... | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T11:07+0300

2025-10-24T11:07+0300

2025-10-24T11:26+0300

мировая экономика

промышленность

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863879306_0:138:3817:2285_1920x0_80_0_0_5ffd490d63f20fa2ded387613ed2ff83.jpg

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в октябре вырос до 52,2 пункта с 51,2 пункта в сентябре, говорится в сообщении S&P Global.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя до 51 пункта. Значение октября стало самым высоким за год и пять месяцев.При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, вырос до 52,6 пункта с 51,3 пункта в сентябре, что стало самым высоким значением за год и два месяца, прогнозировалось снижение до 51,1 пункта. PMI промышленности еврозоны вырос до 50 пунктов с 49,8 пункта в сентябре, ожидалось снижение до 49,5 пункта.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Евросоюза, Германии, по предварительной оценке, поднялся до самого высокого уровня за два года и пять месяцев и составил 53,8 пункта после 52 пунктов в сентябре, ожидалось снижение до 51,6 пункта.PMI сферы услуг Германии поднялся до 54,5 пункта с 51,5 пункта (также рекорд за два года и пять месяцев), промышленности – увеличился до 49,6 пункта с 49,5 пункта. Прогнозы составляли 51 пункт и 49,5 пункта соответственно.Композитный индекс деловой активности Франции, по предварительной оценке, сократился в октябре до 46,8 пункта с 48,1 пункта в сентябре, прогноз составлял 48,5 пункта. PMI услуг Франции, по предварительной оценке, снизился до 47,1 пункта с 48,5 пункта в сентябре, промышленности – вырос до 48,3 пункта с 48,2 пункта. Прогнозы составляли 48,4 пункта и 48,3 пункта соответственно.

https://1prime.ru/20251023/dollar-863810204.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, промышленность