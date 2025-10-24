Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс деловой активности в еврозоне в октябре неожиданно вырос - 24.10.2025, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в еврозоне в октябре неожиданно вырос
Индекс деловой активности в еврозоне в октябре неожиданно вырос - 24.10.2025, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в еврозоне в октябре неожиданно вырос
Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в октябре вырос до 52,2 пункта с 51,2 пункта в... | 24.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в октябре вырос до 52,2 пункта с 51,2 пункта в сентябре, говорится в сообщении S&amp;P Global.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя до 51 пункта. Значение октября стало самым высоким за год и пять месяцев.При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, вырос до 52,6 пункта с 51,3 пункта в сентябре, что стало самым высоким значением за год и два месяца, прогнозировалось снижение до 51,1 пункта. PMI промышленности еврозоны вырос до 50 пунктов с 49,8 пункта в сентябре, ожидалось снижение до 49,5 пункта.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Евросоюза, Германии, по предварительной оценке, поднялся до самого высокого уровня за два года и пять месяцев и составил 53,8 пункта после 52 пунктов в сентябре, ожидалось снижение до 51,6 пункта.PMI сферы услуг Германии поднялся до 54,5 пункта с 51,5 пункта (также рекорд за два года и пять месяцев), промышленности – увеличился до 49,6 пункта с 49,5 пункта. Прогнозы составляли 51 пункт и 49,5 пункта соответственно.Композитный индекс деловой активности Франции, по предварительной оценке, сократился в октябре до 46,8 пункта с 48,1 пункта в сентябре, прогноз составлял 48,5 пункта. PMI услуг Франции, по предварительной оценке, снизился до 47,1 пункта с 48,5 пункта в сентябре, промышленности – вырос до 48,3 пункта с 48,2 пункта. Прогнозы составляли 48,4 пункта и 48,3 пункта соответственно.
2025
мировая экономика, промышленность
Мировая экономика, Промышленность
11:07 24.10.2025 (обновлено: 11:26 24.10.2025)
 
Индекс деловой активности в еврозоне в октябре неожиданно вырос

Индекс деловой активности в еврозоне в октябре неожиданно вырос до 52,2 пункта

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в октябре вырос до 52,2 пункта с 51,2 пункта в сентябре, говорится в сообщении S&P Global.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя до 51 пункта. Значение октября стало самым высоким за год и пять месяцев.
При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, вырос до 52,6 пункта с 51,3 пункта в сентябре, что стало самым высоким значением за год и два месяца, прогнозировалось снижение до 51,1 пункта. PMI промышленности еврозоны вырос до 50 пунктов с 49,8 пункта в сентябре, ожидалось снижение до 49,5 пункта.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Евросоюза, Германии, по предварительной оценке, поднялся до самого высокого уровня за два года и пять месяцев и составил 53,8 пункта после 52 пунктов в сентябре, ожидалось снижение до 51,6 пункта.
PMI сферы услуг Германии поднялся до 54,5 пункта с 51,5 пункта (также рекорд за два года и пять месяцев), промышленности – увеличился до 49,6 пункта с 49,5 пункта. Прогнозы составляли 51 пункт и 49,5 пункта соответственно.
Композитный индекс деловой активности Франции, по предварительной оценке, сократился в октябре до 46,8 пункта с 48,1 пункта в сентябре, прогноз составлял 48,5 пункта. PMI услуг Франции, по предварительной оценке, снизился до 47,1 пункта с 48,5 пункта в сентябре, промышленности – вырос до 48,3 пункта с 48,2 пункта. Прогнозы составляли 48,4 пункта и 48,3 пункта соответственно.
