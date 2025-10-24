https://1prime.ru/20251024/indeksy-863905971.html
Фондовые индексы США растут на макростатистических факторах
Фондовые индексы США растут на макростатистических факторах - 24.10.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США растут на макростатистических факторах
Основные фондовые индексы США торгуются в плюсе в пятницу, участники рынка обращают внимание на статистические данные по макроэкономике страны, свидетельствуют... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T18:45+0300
2025-10-24T18:45+0300
2025-10-24T18:45+0300
экономика
рынок
индексы
торги
сша
dow jones
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США торгуются в плюсе в пятницу, участники рынка обращают внимание на статистические данные по макроэкономике страны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.36 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался - на 1,15%, до 47 271,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,3%, до 23 240,84 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,96%, до 6 803,08 пункта. По данным Мичиганского университета, индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, увеличился в октябре до 61 пункта с 60,4 пункта в сентябре. Однако индекс экономических ожиданий сократился - до 51,2 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, снизился до 55 пунктов с уровня сентября в 55,1 пункта.
https://1prime.ru/20251023/ekonomika-863859829.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:421:1201:1321_1920x0_80_0_0_51f640a58fffb8afba232028d74a6b43.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, индексы, торги, сша, dow jones, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, США, Dow Jones, Nasdaq Composite
Фондовые индексы США растут на макростатистических факторах
Биржевые индексы США закрылись в плюсе на данных по экономике страны