Фондовые индексы США растут на макростатистических факторах

Фондовые индексы США растут на макростатистических факторах

2025-10-24T18:45+0300

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США торгуются в плюсе в пятницу, участники рынка обращают внимание на статистические данные по макроэкономике страны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.36 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался - на 1,15%, до 47 271,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,3%, до 23 240,84 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,96%, до 6 803,08 пункта. По данным Мичиганского университета, индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, увеличился в октябре до 61 пункта с 60,4 пункта в сентябре. Однако индекс экономических ожиданий сократился - до 51,2 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, снизился до 55 пунктов с уровня сентября в 55,1 пункта.

