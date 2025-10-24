https://1prime.ru/20251024/ipoteka-863891874.html
ЦБ сохранил прогноз роста ипотечного кредитования в России
ЦБ сохранил прогноз роста ипотечного кредитования в России
2025-10-24T13:50+0300
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ оставил без изменений прогноз роста ипотечного кредитования в стране по итогам 2025 года на уровне 3-6%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. Также ЦБ РФ сохранил ожидания по росту ипотечного кредитования в стране в 2026, 2027 и 2028 годах - на уровнях 6-11%, 10-15% и также 10-15% соответственно.
