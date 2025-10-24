Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ сохранил прогноз роста ипотечного кредитования в России - 24.10.2025
ЦБ сохранил прогноз роста ипотечного кредитования в России
ЦБ сохранил прогноз роста ипотечного кредитования в России - 24.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ сохранил прогноз роста ипотечного кредитования в России
ЦБ РФ оставил без изменений прогноз роста ипотечного кредитования в стране по итогам 2025 года на уровне 3-6%, следует из обновленного среднесрочного прогноза... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T13:50+0300
2025-10-24T13:50+0300
финансы
банки
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/01/863043244_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_2bbcc3e654bd8077cb7a7c6f95674090.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ оставил без изменений прогноз роста ипотечного кредитования в стране по итогам 2025 года на уровне 3-6%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. Также ЦБ РФ сохранил ожидания по росту ипотечного кредитования в стране в 2026, 2027 и 2028 годах - на уровнях 6-11%, 10-15% и также 10-15% соответственно.
рф
финансы, банки, россия, рф
Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ
13:50 24.10.2025
 
ЦБ сохранил прогноз роста ипотечного кредитования в России

ЦБ оставил без изменений прогноз роста ипотечного кредитования на уровне 3-6%

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ оставил без изменений прогноз роста ипотечного кредитования в стране по итогам 2025 года на уровне 3-6%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.
Также ЦБ РФ сохранил ожидания по росту ипотечного кредитования в стране в 2026, 2027 и 2028 годах - на уровнях 6-11%, 10-15% и также 10-15% соответственно.
ФинансыБанкиРОССИЯРФ
 
 
