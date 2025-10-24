Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Здание ЦБ РФ
Смягчение денежно-кредитной политики продолжается, заявила Набиуллина
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Цикл смягчения денежно-кредитной политики в России продолжается, хотя могут быть и паузы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы находимся в цикле смягчения денежно-кредитной политики, оно может происходить с паузами, но вы видите траекторию ставки, которую мы дали и на следующий год, это продолжение, пусть и более аккуратное, смягчения ДКП", - сказала она.
15:35 24.10.2025
 
Смягчение денежно-кредитной политики продолжается, заявила Набиуллина

Набиуллина заявила о продолжении смягчения денежно-кредитной политики

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Цикл смягчения денежно-кредитной политики в России продолжается, хотя могут быть и паузы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Мы находимся в цикле смягчения денежно-кредитной политики, оно может происходить с паузами, но вы видите траекторию ставки, которую мы дали и на следующий год, это продолжение, пусть и более аккуратное, смягчения ДКП", - сказала она.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
ЦБ может продолжать снижать ставку аккуратно, считает Набиуллина
15:27
 
Банк РоссииФинансыРОССИЯБанкиРФЭльвира Набиуллина
 
 
