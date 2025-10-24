https://1prime.ru/20251024/nabiullina---863897157.html

Смягчение денежно-кредитной политики продолжается, заявила Набиуллина

Смягчение денежно-кредитной политики продолжается, заявила Набиуллина - 24.10.2025, ПРАЙМ

Смягчение денежно-кредитной политики продолжается, заявила Набиуллина

Цикл смягчения денежно-кредитной политики в России продолжается, хотя могут быть и паузы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T15:35+0300

2025-10-24T15:35+0300

2025-10-24T15:35+0300

банк россии

финансы

россия

банки

рф

эльвира набиуллина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/09/856515151_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_7b3ad6ae98b8609e2c410c5cf3c42314.jpg

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Цикл смягчения денежно-кредитной политики в России продолжается, хотя могут быть и паузы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы находимся в цикле смягчения денежно-кредитной политики, оно может происходить с паузами, но вы видите траекторию ставки, которую мы дали и на следующий год, это продолжение, пусть и более аккуратное, смягчения ДКП", - сказала она.

https://1prime.ru/20251024/nabiullina-863897034.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банки, рф, эльвира набиуллина