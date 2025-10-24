https://1prime.ru/20251024/nabiullina---863897157.html
Смягчение денежно-кредитной политики продолжается, заявила Набиуллина
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Цикл смягчения денежно-кредитной политики в России продолжается, хотя могут быть и паузы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы находимся в цикле смягчения денежно-кредитной политики, оно может происходить с паузами, но вы видите траекторию ставки, которую мы дали и на следующий год, это продолжение, пусть и более аккуратное, смягчения ДКП", - сказала она.
