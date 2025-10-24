https://1prime.ru/20251024/nabiullina-863895879.html
Российская экономика выходит из перегрева, заявила Набиуллина
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Российская экономика постепенно выходит из состояния перегрева прошлого года, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."Экономика постепенно выходит из состояния сильного перегрева прошлого года", - сказала она.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых.
