Российская экономика выходит из перегрева, заявила Набиуллина - 24.10.2025, ПРАЙМ
Банк России
Российская экономика выходит из перегрева, заявила Набиуллина
2025-10-24T15:08+0300
2025-10-24T15:11+0300
банк россии
россия
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Российская экономика постепенно выходит из состояния перегрева прошлого года, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."Экономика постепенно выходит из состояния сильного перегрева прошлого года", - сказала она.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых.
россия
Банк России, РОССИЯ
15:08 24.10.2025 (обновлено: 15:11 24.10.2025)
 
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Российская экономика постепенно выходит из состояния перегрева прошлого года, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Экономика постепенно выходит из состояния сильного перегрева прошлого года", - сказала она.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых.
Сотрудники в офисе Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Индекс Мосбиржи перешел к снижению после решения ЦБ по ставке
14:37
 
Банк России
 
 
