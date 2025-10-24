https://1prime.ru/20251024/nabiullina-863897034.html

ЦБ может продолжать снижать ставку аккуратно, считает Набиуллина

ЦБ может продолжать снижать ставку аккуратно, считает Набиуллина

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Банк России считает, что может продолжать снижать ключевую ставку, но более аккуратно, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Мы считаем, что можно двигаться вперед, но более аккуратно из-за большого числа временных проинфляционных факторов, которые могут иметь большие вторичные эффекты. И, конечно, ситуация на рынке труда. Почему аккуратно? Потому что напряженность на рынке труда сохраняется, но почему можно смягчать - потому что напряженность на рынке труда тоже чуть смягчается", - сказала она в ходе пресс-конференции.ЦБ РФ в пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых, сохранив нейтральный сигнал по дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов.

