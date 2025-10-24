Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство продлило экспортные пошлины на семена подсолнечника - 24.10.2025, ПРАЙМ
Правительство продлило экспортные пошлины на семена подсолнечника
2025-10-24T10:15+0300
2025-10-24T10:15+0300
сельское хозяйство
бизнес
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Правительство России продлило до 31 августа 2028 года экспортные пошлины на семена подсолнечника, а также действие плавающих ставок на вывоз подсолнечного масла и подсолнечного шрота, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина. "Подписанным постановлением еще на два года – до 31 августа 2028 года – продлевается срок действия экспортной пошлины на семена подсолнечника (в размере 50%, но не менее 32 тысяч рублей за тонну), а также плавающих ставок вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот. Они рассчитываются как 70% от разницы между индикативной и базовой экспортными ценами", - сообщили в пресс-службе правительства. "Решение направлено на стимулирование переработки масличных культур внутри страны, сохранение стабильности ценообразования на внутреннем продовольственном рынке, поддержание доступности подсолнечного масла для населения и подсолнечного шрота для животноводческой отрасли", - добавили в кабмине.
Новости
ru-RU
сельское хозяйство, бизнес
Сельское хозяйство, Бизнес
10:15 24.10.2025
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкПодсолнечник
Подсолнечник - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Подсолнечник. Архивное фото
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Правительство России продлило до 31 августа 2028 года экспортные пошлины на семена подсолнечника, а также действие плавающих ставок на вывоз подсолнечного масла и подсолнечного шрота, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.
"Подписанным постановлением еще на два года – до 31 августа 2028 года – продлевается срок действия экспортной пошлины на семена подсолнечника (в размере 50%, но не менее 32 тысяч рублей за тонну), а также плавающих ставок вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот. Они рассчитываются как 70% от разницы между индикативной и базовой экспортными ценами", - сообщили в пресс-службе правительства.
"Решение направлено на стимулирование переработки масличных культур внутри страны, сохранение стабильности ценообразования на внутреннем продовольственном рынке, поддержание доступности подсолнечного масла для населения и подсолнечного шрота для животноводческой отрасли", - добавили в кабмине.
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Володин призвал запретить пальмовое масло в детских продуктах
16 октября, 13:29
 
Сельское хозяйствоБизнес
 
 
