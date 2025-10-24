https://1prime.ru/20251024/podsolnechnik-863876997.html

Правительство продлило экспортные пошлины на семена подсолнечника

Правительство продлило экспортные пошлины на семена подсолнечника - 24.10.2025, ПРАЙМ

Правительство продлило экспортные пошлины на семена подсолнечника

Правительство России продлило до 31 августа 2028 года экспортные пошлины на семена подсолнечника, а также действие плавающих ставок на вывоз подсолнечного масла | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T10:15+0300

2025-10-24T10:15+0300

2025-10-24T10:15+0300

сельское хозяйство

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/82748/55/827485515_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_df91ce2591de4b9b4f4b56d729db1055.jpg

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Правительство России продлило до 31 августа 2028 года экспортные пошлины на семена подсолнечника, а также действие плавающих ставок на вывоз подсолнечного масла и подсолнечного шрота, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина. "Подписанным постановлением еще на два года – до 31 августа 2028 года – продлевается срок действия экспортной пошлины на семена подсолнечника (в размере 50%, но не менее 32 тысяч рублей за тонну), а также плавающих ставок вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот. Они рассчитываются как 70% от разницы между индикативной и базовой экспортными ценами", - сообщили в пресс-службе правительства. "Решение направлено на стимулирование переработки масличных культур внутри страны, сохранение стабильности ценообразования на внутреннем продовольственном рынке, поддержание доступности подсолнечного масла для населения и подсолнечного шрота для животноводческой отрасли", - добавили в кабмине.

https://1prime.ru/20251016/volodin-863586782.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, бизнес