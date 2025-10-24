https://1prime.ru/20251024/podsolnechnik-863876997.html
Правительство продлило экспортные пошлины на семена подсолнечника
сельское хозяйство
бизнес
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Правительство России продлило до 31 августа 2028 года экспортные пошлины на семена подсолнечника, а также действие плавающих ставок на вывоз подсолнечного масла и подсолнечного шрота, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина. "Подписанным постановлением еще на два года – до 31 августа 2028 года – продлевается срок действия экспортной пошлины на семена подсолнечника (в размере 50%, но не менее 32 тысяч рублей за тонну), а также плавающих ставок вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот. Они рассчитываются как 70% от разницы между индикативной и базовой экспортными ценами", - сообщили в пресс-службе правительства. "Решение направлено на стимулирование переработки масличных культур внутри страны, сохранение стабильности ценообразования на внутреннем продовольственном рынке, поддержание доступности подсолнечного масла для населения и подсолнечного шрота для животноводческой отрасли", - добавили в кабмине.
