Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевые цены на сахар достигли нового минимума - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251024/sakhar--863900947.html
Биржевые цены на сахар достигли нового минимума
Биржевые цены на сахар достигли нового минимума - 24.10.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на сахар достигли нового минимума
Биржевые цены на сахар в пятницу падают на 2%, достигнув нового минимума с апреля 2021 года, следует из данных ICE Futures. | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T16:45+0300
2025-10-24T16:45+0300
экономика
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/83640/19/836401932_0:253:3191:2048_1920x0_80_0_0_48b71db45334dbddd099a8c8192c7e46.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в пятницу падают на 2%, достигнув нового минимума с апреля 2021 года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.31 мск цена мартовского (ближайшего) фьючерса на сахар падает на 2,16% относительно предыдущего закрытия, до 14,96 цента за фунт. Показатель опустился ниже 15 центов впервые с 7 апреля 2021 года. В начале июля цена на продукт опустилась ниже 15,5 цента за фунт - впервые середины с апреля 2021 года. С начала года цена на сахар опустилась более чем на 20%.
https://1prime.ru/20250805/sakhar-860335596.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83640/19/836401932_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_d7323b507c124640712479c2df7e51de.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок
Экономика, Рынок
16:45 24.10.2025
 
Биржевые цены на сахар достигли нового минимума

Цены на сахар упали ниже 15 центов впервые с апреля 2021 года

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСахар
Сахар - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Сахар. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в пятницу падают на 2%, достигнув нового минимума с апреля 2021 года, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 16.31 мск цена мартовского (ближайшего) фьючерса на сахар падает на 2,16% относительно предыдущего закрытия, до 14,96 цента за фунт. Показатель опустился ниже 15 центов впервые с 7 апреля 2021 года.
В начале июля цена на продукт опустилась ниже 15,5 цента за фунт - впервые середины с апреля 2021 года.
С начала года цена на сахар опустилась более чем на 20%.
Сахар - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
Стоимость сахара в мире продолжает обновлять минимумы с 2021 года
5 августа, 12:21
 
ЭкономикаРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала