Биржевые цены на сахар достигли нового минимума

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в пятницу падают на 2%, достигнув нового минимума с апреля 2021 года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.31 мск цена мартовского (ближайшего) фьючерса на сахар падает на 2,16% относительно предыдущего закрытия, до 14,96 цента за фунт. Показатель опустился ниже 15 центов впервые с 7 апреля 2021 года. В начале июля цена на продукт опустилась ниже 15,5 цента за фунт - впервые середины с апреля 2021 года. С начала года цена на сахар опустилась более чем на 20%.
