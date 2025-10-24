Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МВД США заявил о важности санкций против России - 24.10.2025
Глава МВД США заявил о важности санкций против России
Глава МВД США заявил о важности санкций против России - 24.10.2025, ПРАЙМ
Глава МВД США заявил о важности санкций против России
Американский министр внутренних дел Даг Бургум заявил, что санкции США против России "крайне важны" для урегулирования на Украине. | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T18:32+0300
2025-10-24T18:32+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/99/826759967_0:157:3743:2262_1920x0_80_0_0_6ed8f65a1fc03c8ff03ba43279386956.jpg
ВАШИНГТОН, 24 окт - ПРАЙМ. Американский министр внутренних дел Даг Бургум заявил, что санкции США против России "крайне важны" для урегулирования на Украине. "Санкции против России сейчас крайне важны для прекращения конфликта на Украине... Я настроен очень оптимистично в плане того, что давление, которое мы сможем оказать на Россию, приведет к завершению этого конфликта", - сказал Бургум, выступая на мероприятии аналитического центра "Фонд защиты демократий". Президент России Владимир Путин ранее назвал санкции США недружественным актом, который не укрепляет российско-американские отношения. При этом он отметил, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии РФ, и выразил надежду, что их ввод не приведет к серьезным изменениям на мировом энергорынке. Путин также подчеркнул, что ни одна уважающая себя страна никогда ничего не решает под давлением, а Россия относится к числу уважающих себя стран.
18:32 24.10.2025
 
Глава МВД США заявил о важности санкций против России

Глава МВД США Бургум: санкции против России важны для урегулирования на Украине

© AFP / Jewel SamadФлаги США на здании Капитолия в Вашингтоне
Флаги США на здании Капитолия в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Флаги США на здании Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP / Jewel Samad
ВАШИНГТОН, 24 окт - ПРАЙМ. Американский министр внутренних дел Даг Бургум заявил, что санкции США против России "крайне важны" для урегулирования на Украине.
"Санкции против России сейчас крайне важны для прекращения конфликта на Украине... Я настроен очень оптимистично в плане того, что давление, которое мы сможем оказать на Россию, приведет к завершению этого конфликта", - сказал Бургум, выступая на мероприятии аналитического центра "Фонд защиты демократий".
Президент России Владимир Путин ранее назвал санкции США недружественным актом, который не укрепляет российско-американские отношения. При этом он отметил, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии РФ, и выразил надежду, что их ввод не приведет к серьезным изменениям на мировом энергорынке. Путин также подчеркнул, что ни одна уважающая себя страна никогда ничего не решает под давлением, а Россия относится к числу уважающих себя стран.
Набиуллина оценила влияние санкций Запада на российскую экономику
15:25
Заголовок открываемого материала