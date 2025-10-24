https://1prime.ru/20251024/sanktsii-863905500.html
Глава МВД США заявил о важности санкций против России
ВАШИНГТОН, 24 окт - ПРАЙМ. Американский министр внутренних дел Даг Бургум заявил, что санкции США против России "крайне важны" для урегулирования на Украине. "Санкции против России сейчас крайне важны для прекращения конфликта на Украине... Я настроен очень оптимистично в плане того, что давление, которое мы сможем оказать на Россию, приведет к завершению этого конфликта", - сказал Бургум, выступая на мероприятии аналитического центра "Фонд защиты демократий". Президент России Владимир Путин ранее назвал санкции США недружественным актом, который не укрепляет российско-американские отношения. При этом он отметил, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии РФ, и выразил надежду, что их ввод не приведет к серьезным изменениям на мировом энергорынке. Путин также подчеркнул, что ни одна уважающая себя страна никогда ничего не решает под давлением, а Россия относится к числу уважающих себя стран.
