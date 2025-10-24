https://1prime.ru/20251024/ssha--863903343.html
США не поддержали антироссийское заявление Украины в ООН
ООН, 24 окт - ПРАЙМ. США не присоединились к заявлению Украины, зачитанному в ООН и содержавшему обвинения в адрес России, передает корреспондент РИА Новости. Заявление от имени Украины о "нарушении" РФ Устава ООН было оглашено перед заседанием Совета безопасности Всемирной организации. К нему присоединились более 40 стран, среди них - государства Евросоюза, Великобритания, Канада, Австралия, Япония и несколько стран Восточной Европы. В зачитанном заявлении утверждалось, что Россия "ведет ничем не спровоцированную войну против Украины", а проведение Российской Федерацией заседания Совбеза о будущем Организации Объединенных Наций названо "оскорблением Устава организации". Американская делегация не вошла в список государств, поддержавших заявление.
