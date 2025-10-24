https://1prime.ru/20251024/ssha-863900790.html
Белый дом допустил отмену публикации отчета по инфляции в США
Белый дом допустил отмену публикации отчета по инфляции в США - 24.10.2025, ПРАЙМ
Белый дом допустил отмену публикации отчета по инфляции в США
Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что есть вероятность того, что отчёт по инфляции в стране впервые в истории может не быть опубликован в... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T16:41+0300
2025-10-24T16:41+0300
2025-10-24T16:41+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/77581/05/775810580_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_0300db81ae2d310d71d8763db755f887.jpg
ВАШИНГТОН, 24 окт - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что есть вероятность того, что отчёт по инфляции в стране впервые в истории может не быть опубликован в следующем месяце из-за приостановки работы правительства. "Белый дом узнал, что, вероятно, в следующем месяце не будет опубликован отчёт по инфляции, впервые в истории. Из-за шатдауна, устроенного демократами, специалисты не могут выйти в поле, что лишает нас критически важных данных", - написал Белый дом в соцсети X. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп объявлял ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
https://1prime.ru/20251024/ssha--863900619.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77581/05/775810580_62:0:1395:1000_1920x0_80_0_0_23b17bdcef6e4391f606ba7e5bd07a9f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
Белый дом допустил отмену публикации отчета по инфляции в США
Белый дом: отчет по инфляции в США может не быть опубликован из-за шатдауна
ВАШИНГТОН, 24 окт - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что есть вероятность того, что отчёт по инфляции в стране впервые в истории может не быть опубликован в следующем месяце из-за приостановки работы правительства.
"Белый дом узнал, что, вероятно, в следующем месяце не будет опубликован отчёт по инфляции, впервые в истории. Из-за шатдауна, устроенного демократами, специалисты не могут выйти в поле, что лишает нас критически важных данных", - написал Белый дом в соцсети X.
В США
1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп
объявлял ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Годовая инфляция в США ускорилась по итогам сентября