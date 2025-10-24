Белый дом допустил отмену публикации отчета по инфляции в США

https://1prime.ru/20251024/ssha-863900790.html

ВАШИНГТОН, 24 окт - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что есть вероятность того, что отчёт по инфляции в стране впервые в истории может не быть опубликован в следующем месяце из-за приостановки работы правительства. "Белый дом узнал, что, вероятно, в следующем месяце не будет опубликован отчёт по инфляции, впервые в истории. Из-за шатдауна, устроенного демократами, специалисты не могут выйти в поле, что лишает нас критически важных данных", - написал Белый дом в соцсети X. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп объявлял ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.

