Белый дом допустил отмену публикации отчета по инфляции в США - 24.10.2025, ПРАЙМ
Белый дом допустил отмену публикации отчета по инфляции в США
ВАШИНГТОН, 24 окт - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что есть вероятность того, что отчёт по инфляции в стране впервые в истории может не быть опубликован в следующем месяце из-за приостановки работы правительства. "Белый дом узнал, что, вероятно, в следующем месяце не будет опубликован отчёт по инфляции, впервые в истории. Из-за шатдауна, устроенного демократами, специалисты не могут выйти в поле, что лишает нас критически важных данных", - написал Белый дом в соцсети X. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп объявлял ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
16:41 24.10.2025
 
© fotolia.com / TupungatoБелый дом
Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Белый дом. Архивное фото
© fotolia.com / Tupungato
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
