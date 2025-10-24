Денежная база России в узком определении достигла 19,08 триллиона рублей

https://1prime.ru/20251024/tsb-863881070.html
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 17 октября выросла до 19,08 триллиона рублей с 19,02 триллиона на 10 октября, сообщил Банк России. | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T11:19+0300
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 17 октября выросла до 19,08 триллиона рублей с 19,02 триллиона на 10 октября, сообщил Банк России. Таким образом, показатель за неделю увеличился на 64,6 миллиарда рублей, или на 0,34%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
