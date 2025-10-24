Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ сохранил нейтральный сигнал по ставке - 24.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251024/tsb-863887946.html
ЦБ сохранил нейтральный сигнал по ставке
ЦБ сохранил нейтральный сигнал по ставке - 24.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ сохранил нейтральный сигнал по ставке
Банк России в заявлении по ключевой ставке сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T13:33+0300
2025-10-24T13:44+0300
финансы
банки
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/16/841001649_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_32c1ad6183a290dcd488bba05864bdf6.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Банк России в заявлении по ключевой ставке сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов.Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых."Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - указывается в новом заявлении.Точно такая же формулировка была в двух предыдущих заявлениях, в сентябре и июле.ЦБ в июне впервые почти за три года снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. В июле регулятор вновь снизил ключевую ставку - на 2 процентных пункта, а в сентябре - еще на 1 процентный пункт.
https://1prime.ru/20251024/inflyatsiya-863888236.html
рф
финансы, банки, рф
Финансы, Банки, РФ
13:33 24.10.2025 (обновлено: 13:44 24.10.2025)
 
ЦБ сохранил нейтральный сигнал по ставке

ЦБ сохранил нейтральный сигнал по ключевой ставке

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Здание Банка России. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Банк России в заявлении по ключевой ставке сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых.
"Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - указывается в новом заявлении.
Точно такая же формулировка была в двух предыдущих заявлениях, в сентябре и июле.
ЦБ в июне впервые почти за три года снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. В июле регулятор вновь снизил ключевую ставку - на 2 процентных пункта, а в сентябре - еще на 1 процентный пункт.
