ЦБ сохранил нейтральный сигнал по ставке

2025-10-24T13:33+0300
2025-10-24T13:33+0300
2025-10-24T13:44+0300
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Банк России в заявлении по ключевой ставке сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов.Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых."Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - указывается в новом заявлении.Точно такая же формулировка была в двух предыдущих заявлениях, в сентябре и июле.ЦБ в июне впервые почти за три года снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. В июле регулятор вновь снизил ключевую ставку - на 2 процентных пункта, а в сентябре - еще на 1 процентный пункт.
