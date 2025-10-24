https://1prime.ru/20251024/volodin-863877845.html

Володин оценил эффективность закона о борьбе с кибермошенничеством

2025-10-24T10:35+0300

мошенничество

технологии

финансы

банки

рф

вячеслав володин

госдума

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Закон, направленный на борьбу с кибермошенничеством, показал свою эффективность, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Анализируем правоприменительную практику нового федерального закона, направленного на борьбу с мошенниками и защиту граждан (ФЗ от 31.07.2025 № 282-ФЗ). Он был инициирован депутатами. Законом введена уголовная ответственность за ряд преступлений, связанных с кибермошенничеством. Предварительные итоги правоприменения введенных норм показывают их эффективность", - написал Володин в своем канале в Мах. Он уточнил, что законом предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы за противоправное использование виртуальных телефонных станций, сим-боксов (ст. 274.3 УК РФ), а также до трех лет лишения свободы за передачу сим-карт третьим лицам из корыстных побуждений или для совершения иного преступления (ст. 274.4 УК РФ). "Есть первые результаты реализации закона: возбуждены уголовные дела, изъято более 2 тысяч сим-боксов и свыше 500 тысяч сим-карт, с помощью которых совершалось до 20 миллионов мошеннических атак в сутки, выявлен факт оформления более 1 миллиона абонентских номеров на 56 человек", - добавил председатель Госдумы.

