В ГД внесли законопроект об особенностях выпуска долговых цифровых активов

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект об особенностях выпуска долговых цифровых финансовых активов (ЦФА), следует из базы данных нижней палаты парламента. Речь идет о долговых активах, которые удостоверяют исключительно денежное требование в размере цены приобретения таких ЦФА их первым обладателем и начисленных на нее процентов. Причем долговые ЦФА должны соответствовать условиям, указываемым в решении об их выпуске. Долговые ЦФА оплачиваются только денежными средствами, а их выпуск осуществляется исключительно после полной оплаты цены их приобретения. Обязательства, удостоверенные такими активами, также исполняются только путем передачи денежных средств. Решение о выпуске долговых ЦФА, помимо прочего, должно содержать указание на недопустимость изменения вида и объема удостоверенных этими активами обязательств, а также на то, что записи о таких активах погашаются в случае, если их обладателем становится лицо, их выпустившее. В решении должны быть также указаны порядок и сроки исполнения выпустивших долговые ЦФА лицом обязательств, удостоверенных такими активами, и порядок определения размера сумм периодических выплат по ним. Причем данный порядок должен позволять определить сумму таких выплат на каждый последний день месяца в течение срока действия таких ЦФА, на дату их выплаты и на момент исполнения удостоверенных ими обязательств. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

финансы, банки, анатолий аксаков, цфа, госдума