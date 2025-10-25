Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
25.10.2025
Володин рассказал, что надо сделать с инициаторами воровства активов России
Володин рассказал, что надо сделать с инициаторами воровства активов России - 25.10.2025, ПРАЙМ
Володин рассказал, что надо сделать с инициаторами воровства активов России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правильно было бы конфисковать имущество и активы инициаторов решений о воровстве замороженных активов РФ в... | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T12:44+0300
2025-10-25T12:44+0300
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правильно было бы конфисковать имущество и активы инициаторов решений о воровстве замороженных активов РФ в счёт возврата украденных средств. "Считаем правильным, чтобы у инициаторов этих решений и принимающих их в различных органах власти было конфисковано имущество и любые активы, принадлежащие им, в счёт уплаты средств, украденных у Российской Федерации", - написал Володин в своем канале на платформе Мах, говоря о предложениях стран ЕС по использованию замороженных российских активов.
12:44 25.10.2025
 
Володин рассказал, что надо сделать с инициаторами воровства активов России

© РИА Новости . Павел Бедняков
Спикер Госдумы Володин
Спикер Госдумы Володин. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правильно было бы конфисковать имущество и активы инициаторов решений о воровстве замороженных активов РФ в счёт возврата украденных средств.
"Считаем правильным, чтобы у инициаторов этих решений и принимающих их в различных органах власти было конфисковано имущество и любые активы, принадлежащие им, в счёт уплаты средств, украденных у Российской Федерации", - написал Володин в своем канале на платформе Мах, говоря о предложениях стран ЕС по использованию замороженных российских активов.
Европе придется вернуть украденные у России активы, заявил Володин
