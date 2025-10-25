https://1prime.ru/20251025/aktivy-863926369.html

Володин рассказал, что надо сделать с инициаторами воровства активов России

2025-10-25T12:44+0300

россия

финансы

рф

вячеслав володин

госдума

ес

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правильно было бы конфисковать имущество и активы инициаторов решений о воровстве замороженных активов РФ в счёт возврата украденных средств. "Считаем правильным, чтобы у инициаторов этих решений и принимающих их в различных органах власти было конфисковано имущество и любые активы, принадлежащие им, в счёт уплаты средств, украденных у Российской Федерации", - написал Володин в своем канале на платформе Мах, говоря о предложениях стран ЕС по использованию замороженных российских активов.

рф

2025

Новости

