Володин рассказал, что надо сделать с инициаторами воровства активов России
2025-10-25T12:44+0300
россия
финансы
рф
вячеслав володин
госдума
ес
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правильно было бы конфисковать имущество и активы инициаторов решений о воровстве замороженных активов РФ в счёт возврата украденных средств. "Считаем правильным, чтобы у инициаторов этих решений и принимающих их в различных органах власти было конфисковано имущество и любые активы, принадлежащие им, в счёт уплаты средств, украденных у Российской Федерации", - написал Володин в своем канале на платформе Мах, говоря о предложениях стран ЕС по использованию замороженных российских активов.
