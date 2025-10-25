https://1prime.ru/20251025/istorik-863914845.html
Японский историк не боится санкций за посещение Донбасса
Японский историк не боится санкций за посещение Донбасса - 25.10.2025, ПРАЙМ
Японский историк не боится санкций за посещение Донбасса
Японский историк Такэюки Танака в разговоре с РИА Новости заявил, что не боится санкций со стороны правительства Японии за посещение Донбасса. | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T05:50+0300
2025-10-25T05:50+0300
2025-10-25T05:50+0300
общество
экономика
япония
донбасс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863914845.jpg?1761360626
МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. Японский историк Такэюки Танака в разговоре с РИА Новости заявил, что не боится санкций со стороны правительства Японии за посещение Донбасса.
Танака побывал в российском регионе в октябре.
"Я частное лицо, не государственный служащий, не депутат парламента. Я поехал по собственной инициативе. Между Японией и Россией сохраняются дипломатические отношения. Я не въезжал и не выезжал из страны незаконно. На данный момент подобных опасений у меня нет", - сказал Танака, отвечая на вопрос, не опасается ли он санкций.
Танака – японский историк, ранее написавший и издавший книгу "Аллея ангелов" о геноциде, который киевский режим осуществлял в отношении жителей Донбасса с 2014 по 2022 год. Отмечалось, что издание должно помочь японцам пробудиться от прозападной пропаганды. Как заявлял Танака РИА Новости, он решил написать книгу в том числе потому, что японское правительство проигнорировало истинную причину начала российской специальной военной операции.
япония
донбасс
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , япония, донбасс
Общество , Экономика, ЯПОНИЯ, ДОНБАСС
Японский историк не боится санкций за посещение Донбасса
Историк Такэюки Танака заявил, что не боится санкций за посещение Донбасса
МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. Японский историк Такэюки Танака в разговоре с РИА Новости заявил, что не боится санкций со стороны правительства Японии за посещение Донбасса.
Танака побывал в российском регионе в октябре.
"Я частное лицо, не государственный служащий, не депутат парламента. Я поехал по собственной инициативе. Между Японией и Россией сохраняются дипломатические отношения. Я не въезжал и не выезжал из страны незаконно. На данный момент подобных опасений у меня нет", - сказал Танака, отвечая на вопрос, не опасается ли он санкций.
Танака – японский историк, ранее написавший и издавший книгу "Аллея ангелов" о геноциде, который киевский режим осуществлял в отношении жителей Донбасса с 2014 по 2022 год. Отмечалось, что издание должно помочь японцам пробудиться от прозападной пропаганды. Как заявлял Танака РИА Новости, он решил написать книгу в том числе потому, что японское правительство проигнорировало истинную причину начала российской специальной военной операции.