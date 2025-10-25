https://1prime.ru/20251025/istorik-863914845.html

Японский историк не боится санкций за посещение Донбасса

Японский историк не боится санкций за посещение Донбасса - 25.10.2025, ПРАЙМ

Японский историк не боится санкций за посещение Донбасса

Японский историк Такэюки Танака в разговоре с РИА Новости заявил, что не боится санкций со стороны правительства Японии за посещение Донбасса. | 25.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-25T05:50+0300

2025-10-25T05:50+0300

2025-10-25T05:50+0300

общество

экономика

япония

донбасс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863914845.jpg?1761360626

МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. Японский историк Такэюки Танака в разговоре с РИА Новости заявил, что не боится санкций со стороны правительства Японии за посещение Донбасса. Танака побывал в российском регионе в октябре. "Я частное лицо, не государственный служащий, не депутат парламента. Я поехал по собственной инициативе. Между Японией и Россией сохраняются дипломатические отношения. Я не въезжал и не выезжал из страны незаконно. На данный момент подобных опасений у меня нет", - сказал Танака, отвечая на вопрос, не опасается ли он санкций. Танака – японский историк, ранее написавший и издавший книгу "Аллея ангелов" о геноциде, который киевский режим осуществлял в отношении жителей Донбасса с 2014 по 2022 год. Отмечалось, что издание должно помочь японцам пробудиться от прозападной пропаганды. Как заявлял Танака РИА Новости, он решил написать книгу в том числе потому, что японское правительство проигнорировало истинную причину начала российской специальной военной операции.

япония

донбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , япония, донбасс