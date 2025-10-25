Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Японский историк не боится санкций за посещение Донбасса - 25.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251025/istorik-863914845.html
Японский историк не боится санкций за посещение Донбасса
Японский историк не боится санкций за посещение Донбасса - 25.10.2025, ПРАЙМ
Японский историк не боится санкций за посещение Донбасса
Японский историк Такэюки Танака в разговоре с РИА Новости заявил, что не боится санкций со стороны правительства Японии за посещение Донбасса. | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T05:50+0300
2025-10-25T05:50+0300
общество
экономика
япония
донбасс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863914845.jpg?1761360626
МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. Японский историк Такэюки Танака в разговоре с РИА Новости заявил, что не боится санкций со стороны правительства Японии за посещение Донбасса. Танака побывал в российском регионе в октябре. "Я частное лицо, не государственный служащий, не депутат парламента. Я поехал по собственной инициативе. Между Японией и Россией сохраняются дипломатические отношения. Я не въезжал и не выезжал из страны незаконно. На данный момент подобных опасений у меня нет", - сказал Танака, отвечая на вопрос, не опасается ли он санкций. Танака – японский историк, ранее написавший и издавший книгу "Аллея ангелов" о геноциде, который киевский режим осуществлял в отношении жителей Донбасса с 2014 по 2022 год. Отмечалось, что издание должно помочь японцам пробудиться от прозападной пропаганды. Как заявлял Танака РИА Новости, он решил написать книгу в том числе потому, что японское правительство проигнорировало истинную причину начала российской специальной военной операции.
япония
донбасс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , япония, донбасс
Общество , Экономика, ЯПОНИЯ, ДОНБАСС
05:50 25.10.2025
 
Японский историк не боится санкций за посещение Донбасса

Историк Такэюки Танака заявил, что не боится санкций за посещение Донбасса

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. Японский историк Такэюки Танака в разговоре с РИА Новости заявил, что не боится санкций со стороны правительства Японии за посещение Донбасса.
Танака побывал в российском регионе в октябре.
"Я частное лицо, не государственный служащий, не депутат парламента. Я поехал по собственной инициативе. Между Японией и Россией сохраняются дипломатические отношения. Я не въезжал и не выезжал из страны незаконно. На данный момент подобных опасений у меня нет", - сказал Танака, отвечая на вопрос, не опасается ли он санкций.
Танака – японский историк, ранее написавший и издавший книгу "Аллея ангелов" о геноциде, который киевский режим осуществлял в отношении жителей Донбасса с 2014 по 2022 год. Отмечалось, что издание должно помочь японцам пробудиться от прозападной пропаганды. Как заявлял Танака РИА Новости, он решил написать книгу в том числе потому, что японское правительство проигнорировало истинную причину начала российской специальной военной операции.
 
ЭкономикаОбществоЯПОНИЯДОНБАСС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала