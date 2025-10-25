Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Малайзии начались переговоры по вопросам торговли между КНР и США - 25.10.2025, ПРАЙМ
В Малайзии начались переговоры по вопросам торговли между КНР и США
ПЕКИН, 25 окт - ПРАЙМ. Переговоры по вопросам торговли между делегациями КНР и США стартовали в Куала-Лумпуре, передает Центральное телевидение Китая. "Утром 25 октября по местному времени в Куала-Лумпуре (Малайзия) начались торгово-экономическое консультации между делегациями Китая и США", - говорится в сообщении. Ранее министерство коммерции КНР сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн возглавит делегацию на переговорах с США, которые состоятся в Малайзии 24-27 октября в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АТЭС). Министерство коммерции КНР 9 октября сообщило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Президент США Дональд Трамп 10 октября сообщил, что Штаты с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из КНР сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Пекина в сфере торговли. Глава минфина США Скотт Бессент в понедельник заявил, что Вашингтон может подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и обсудить торговые вопросы.
