https://1prime.ru/20251025/mosbirzha-863927938.html
Мосбиржа обсуждает расширение времени торгов выходного дня
Мосбиржа обсуждает расширение времени торгов выходного дня - 25.10.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа обсуждает расширение времени торгов выходного дня
Московская биржа обсуждает с участниками рынка возможность расширения времени торгов выходного дня, рассказал управляющий директор по фондовому рынку и цифровым | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T14:27+0300
2025-10-25T14:27+0300
2025-10-25T14:27+0300
экономика
рынок
россия
мосбиржа
торги
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859585027_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a0e71f883a4fa757e4b740c8edcc0435.jpg
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Московская биржа обсуждает с участниками рынка возможность расширения времени торгов выходного дня, рассказал управляющий директор по фондовому рынку и цифровым активам Мосбиржи Борис Блохин. С марта на рынке акций Московской биржи проводится торговая сессия выходного дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня. С августа на срочном рынке Московской биржи доступны торги в выходные дни. По его словам, рынок торгов выходного дня развивается. "Мы видим, что активность достаточно большая - больше 10 миллиардов рублей в выходной день проходит. Больше полутриллиона уже с марта совокупный оборот", - сказал он, выступая на конференции Smart-Lab. "Я думаю, что глобально тренд, безусловно, идет туда. Учитывая, что это серьезные и доработки и, прежде всего, серьезное эмоциональное принятие этого вопроса, мы, безусловно, будем обсуждать это с участниками", - сказал он, комментируя перспективу круглосуточных биржевых торгов. "Я думаю, что это будет в несколько этапов. То есть это, возможно, будет просто расширение времени торгов. Сейчас по выходным, допустим, мы торгуем без утренней и вечерней сессии девять торговых часов. Возможно, мы будем обсуждать вопрос расширения времени торгов", - добавил он. "Мы обсуждаем возможности расширения времени торгов с участниками рынка. Безусловно, для этого необходимы доработки на нашей стороне и на стороне участников", - уточнил он журналистам в кулуарах конференции. "Если говорить гипотетически, возможно, это может быть увеличение, прежде всего, части вечерних часов в ходе торгов в выходные дни, потому что мы видим, что вечерняя торговая сессия более активна по будням нежели утренняя торговая сессия", - добавил он. По его словам, на текущий момент концепции расширения времени торгов выходного дня нет. "Мы планируем детально этот вопрос обсуждать в ближайшие несколько месяцев с участниками. В том числе будем обсуждать с участниками, когда это будет комфортно сделать для всего рынка", - заключил Блохин.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859585027_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ff3b7ca49ac7d5f03dda02b94977ae42.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, россия, мосбиржа, торги, финансы
Экономика, Рынок, РОССИЯ, Мосбиржа, Торги, Финансы
Мосбиржа обсуждает расширение времени торгов выходного дня
Блохин: Московская биржа обсуждает возможность расширения времени торгов выходного дня
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Московская биржа обсуждает с участниками рынка возможность расширения времени торгов выходного дня, рассказал управляющий директор по фондовому рынку и цифровым активам Мосбиржи Борис Блохин.
С марта на рынке акций Московской биржи проводится торговая сессия выходного дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня. С августа на срочном рынке Московской биржи доступны торги в выходные дни.
По его словам, рынок торгов выходного дня развивается. "Мы видим, что активность достаточно большая - больше 10 миллиардов рублей в выходной день проходит. Больше полутриллиона уже с марта совокупный оборот", - сказал он, выступая на конференции Smart-Lab.
"Я думаю, что глобально тренд, безусловно, идет туда. Учитывая, что это серьезные и доработки и, прежде всего, серьезное эмоциональное принятие этого вопроса, мы, безусловно, будем обсуждать это с участниками", - сказал он, комментируя перспективу круглосуточных биржевых торгов.
"Я думаю, что это будет в несколько этапов. То есть это, возможно, будет просто расширение времени торгов. Сейчас по выходным, допустим, мы торгуем без утренней и вечерней сессии девять торговых часов. Возможно, мы будем обсуждать вопрос расширения времени торгов", - добавил он.
"Мы обсуждаем возможности расширения времени торгов с участниками рынка. Безусловно, для этого необходимы доработки на нашей стороне и на стороне участников", - уточнил он журналистам в кулуарах конференции.
"Если говорить гипотетически, возможно, это может быть увеличение, прежде всего, части вечерних часов в ходе торгов в выходные дни, потому что мы видим, что вечерняя торговая сессия более активна по будням нежели утренняя торговая сессия", - добавил он.
По его словам, на текущий момент концепции расширения времени торгов выходного дня нет. "Мы планируем детально этот вопрос обсуждать в ближайшие несколько месяцев с участниками. В том числе будем обсуждать с участниками, когда это будет комфортно сделать для всего рынка", - заключил Блохин.