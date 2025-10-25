https://1prime.ru/20251025/mosbirzha-863927938.html

Мосбиржа обсуждает расширение времени торгов выходного дня

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Московская биржа обсуждает с участниками рынка возможность расширения времени торгов выходного дня, рассказал управляющий директор по фондовому рынку и цифровым активам Мосбиржи Борис Блохин. С марта на рынке акций Московской биржи проводится торговая сессия выходного дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня. С августа на срочном рынке Московской биржи доступны торги в выходные дни. По его словам, рынок торгов выходного дня развивается. "Мы видим, что активность достаточно большая - больше 10 миллиардов рублей в выходной день проходит. Больше полутриллиона уже с марта совокупный оборот", - сказал он, выступая на конференции Smart-Lab. "Я думаю, что глобально тренд, безусловно, идет туда. Учитывая, что это серьезные и доработки и, прежде всего, серьезное эмоциональное принятие этого вопроса, мы, безусловно, будем обсуждать это с участниками", - сказал он, комментируя перспективу круглосуточных биржевых торгов. "Я думаю, что это будет в несколько этапов. То есть это, возможно, будет просто расширение времени торгов. Сейчас по выходным, допустим, мы торгуем без утренней и вечерней сессии девять торговых часов. Возможно, мы будем обсуждать вопрос расширения времени торгов", - добавил он. "Мы обсуждаем возможности расширения времени торгов с участниками рынка. Безусловно, для этого необходимы доработки на нашей стороне и на стороне участников", - уточнил он журналистам в кулуарах конференции. "Если говорить гипотетически, возможно, это может быть увеличение, прежде всего, части вечерних часов в ходе торгов в выходные дни, потому что мы видим, что вечерняя торговая сессия более активна по будням нежели утренняя торговая сессия", - добавил он. По его словам, на текущий момент концепции расширения времени торгов выходного дня нет. "Мы планируем детально этот вопрос обсуждать в ближайшие несколько месяцев с участниками. В том числе будем обсуждать с участниками, когда это будет комфортно сделать для всего рынка", - заключил Блохин.

