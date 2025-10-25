https://1prime.ru/20251025/udar-863925767.html

Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Российские военные в ночь на субботу в ответ на удары Киева по гражданским объектам в России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины и обеспечивающим из работу объектам энергетики, все цели поражены, сообщило Минобороны РФ. "В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим его работу. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.

