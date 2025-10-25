Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины - 25.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251025/udar-863925767.html
Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины - 25.10.2025, ПРАЙМ
Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
Российские военные в ночь на субботу в ответ на удары Киева по гражданским объектам в России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины и обеспечивающим | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T12:32+0300
2025-10-25T12:32+0300
спецоперация на украине
россия
украина
киев
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859704891_0:106:3267:1944_1920x0_80_0_0_21407e35a3396de2057b0726fc7498c7.jpg
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Российские военные в ночь на субботу в ответ на удары Киева по гражданским объектам в России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины и обеспечивающим из работу объектам энергетики, все цели поражены, сообщило Минобороны РФ. "В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим его работу. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.
украина
киев
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859704891_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_28acfc99f836f9e864c982e3e8c2abcc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, киев, рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, РФ
12:32 25.10.2025
 
Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Миноборны: ВС РФ нанесли групповой удар по энергообъектам и предприятиям ВПК Украины

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Ураган" в зоне СВО
Реактивная система залпового огня Ураган в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Реактивная система залпового огня "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Российские военные в ночь на субботу в ответ на удары Киева по гражданским объектам в России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины и обеспечивающим из работу объектам энергетики, все цели поражены, сообщило Минобороны РФ.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим его работу. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАКиевРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала