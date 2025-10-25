"Все тщетно": в Европе обвинили Украину в катастрофе
L’Antidiplomatico: европейские страны лишь создают видимость поддержки Украины
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Обозреватель Фабрицио Поджи в статье для портала L’Antidiplomatico пишет, что европейские страны лишь создают видимость поддержки Украины, не имея реального плана, кроме как обвинять Россию.
"Все тщетно: они не знают, куда двинуться, и бормочут о "мире", о "продолжительной поддержке" Киева, а теперь еще и бормочут что-то невнятное о "заморозке российских средств", одновременно принимая очередные санкции против европейского бизнеса", — говорится в публикации.
По мнению автора, европейские союзники Зеленского не способны приблизить реальное разрешение конфликта. Вместо конструктивных действий они делают пустые заявления и дают иллюзорные обещания главе киевского режима о возможной победе в конфликте, в котором шансы на успех отсутствуют.
"Они (лидеры Европы. — Прим. Ред.) в полной растерянности и даже не пытаются этого скрыть: европейские правительства мечутся между неуклюжими попытками продемонстрировать силу в отношениях с Россией, громкими заявлениями о "поддержке Украины" и "гарантиях безопасности" Киеву, перемежающимися вялыми показными церемониями у американского алтаря", — сыронизировал журналист.
По словам Поджи, отсутствие привычной поддержки, например, на встрече с президентом США Дональдом Трампом, подчеркивает отсутствие у Зеленского четкого плана или позиции. После европейских заверений он возвращается к риторике, недопустимой в общении с главой Белого дома.
Ранее депутат Верховной рады Вадим Ивченко предупредил, что условия для прекращения украинского конфликта для украинского лидера будут значительно менее благоприятными, чем предложенные в Стамбуле в 2022 году. Он отметил, что при заключении соглашений без участия Украины Зеленского просто поставят перед фактом и вынудят их принять.