"Все тщетно": в Европе обвинили Украину в катастрофе

МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Обозреватель Фабрицио Поджи в статье для портала L’Antidiplomatico пишет, что европейские страны лишь создают видимость поддержки Украины, не имея реального плана, кроме как обвинять Россию. "Все тщетно: они не знают, куда двинуться, и бормочут о "мире", о "продолжительной поддержке" Киева, а теперь еще и бормочут что-то невнятное о "заморозке российских средств", одновременно принимая очередные санкции против европейского бизнеса", — говорится в публикации. По мнению автора, европейские союзники Зеленского не способны приблизить реальное разрешение конфликта. Вместо конструктивных действий они делают пустые заявления и дают иллюзорные обещания главе киевского режима о возможной победе в конфликте, в котором шансы на успех отсутствуют. "Они (лидеры Европы. — Прим. Ред.) в полной растерянности и даже не пытаются этого скрыть: европейские правительства мечутся между неуклюжими попытками продемонстрировать силу в отношениях с Россией, громкими заявлениями о "поддержке Украины" и "гарантиях безопасности" Киеву, перемежающимися вялыми показными церемониями у американского алтаря", — сыронизировал журналист.По словам Поджи, отсутствие привычной поддержки, например, на встрече с президентом США Дональдом Трампом, подчеркивает отсутствие у Зеленского четкого плана или позиции. После европейских заверений он возвращается к риторике, недопустимой в общении с главой Белого дома. Ранее депутат Верховной рады Вадим Ивченко предупредил, что условия для прекращения украинского конфликта для украинского лидера будут значительно менее благоприятными, чем предложенные в Стамбуле в 2022 году. Он отметил, что при заключении соглашений без участия Украины Зеленского просто поставят перед фактом и вынудят их принять.

