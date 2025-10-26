https://1prime.ru/20251026/aviasoobscheniie-863944051.html
В Росавиации рассказали о прямом авиасообщении зимой
В Росавиации рассказали о прямом авиасообщении зимой
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российские и зарубежные перевозчики в зимнем расписании выполняют прямые рейсы в 42 страны, следует из инфографики Росавиации в Telegram-канале ведомства. Перечень стран, в которые летают только российские перевозчики, составляют Абхазия, Индия, Индонезия, Куба, Мальдивы, Сейшельские острова, Таиланд, Шри-Ланка, Филиппины. Только иностранные перевозчики выполняют рейсы в Алжир, Афганистан, Иорданию, Ирак, Кувейт, Марокко, Мьянму, Оман, Саудовскую Аравию, Сербию, Тунис и Эфиопию. Полеты выполняют и российские, и иностранные перевозчики в Азербайджан, Армению, Бахрейн, Беларусь, Венесуэлу, Вьетнам, Грузию, Египет, Израиль, Иран, Казахстан, Катар, Китай, Киргизию, КНДР, Монголию, ОАЭ, Таджикистан, Туркменистан, Турцию и Узбекистан.
