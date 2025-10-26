https://1prime.ru/20251026/dmitriev-863947101.html
Дмитриев рассказал о встрече с конгрессвумен Луной
Дмитриев рассказал о встрече с конгрессвумен Луной
2025-10-26T16:28+0300
политика
россия
рф
кирилл дмитриев
сша
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что российская делегация провела встречу с конгрессвумен Анной Паулиной Луной, которая высказалась за диалог с РФ. "Мы провели встречу с конгрессвумен Анной Луной вчера. Она высказалась за диалог с Россией. Она благодарна России за то, что Россия предоставила файлы о Кеннеди. Это вызвало очень позитивную реакцию в американском обществе", - сказал Дмитриев.
