Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков высказался о возможной конфискации российских активов - 26.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251026/peskov--863944282.html
Песков высказался о возможной конфискации российских активов
Песков высказался о возможной конфискации российских активов - 26.10.2025, ПРАЙМ
Песков высказался о возможной конфискации российских активов
Россия будет преследовать по закону всех, кто окажется причастен к возможной конфискации ее замороженных активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T13:42+0300
2025-10-26T13:42+0300
экономика
дмитрий песков
бельгия
рф
россия
москва
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_eb54dcb0137bbc0bb95e5e7092c3d462.jpg
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия будет преследовать по закону всех, кто окажется причастен к возможной конфискации ее замороженных активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил позицию Бельгии, которая выступает против конфискации российских активов из-за потенциальных ответных мер Москвы. "Они понимают, что мы не оставим подобные действия и мы будем преследовать, используя все возможные и национальные, и международные юридические инструменты. Преследовать по закону тех, кто имеет отношение к принятию таких незаконных решений", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://1prime.ru/20251025/bryussel-863934988.html
бельгия
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_0473ec44ef8a488834e4f5985c43d5a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дмитрий песков, бельгия, рф, россия, москва, мировая экономика
Экономика, Дмитрий Песков, БЕЛЬГИЯ, РФ, РОССИЯ, МОСКВА, Мировая экономика
13:42 26.10.2025
 
Песков высказался о возможной конфискации российских активов

Песков: РФ будет преследовать причастных к возможной конфискации ее активов

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия будет преследовать по закону всех, кто окажется причастен к возможной конфискации ее замороженных активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил позицию Бельгии, которая выступает против конфискации российских активов из-за потенциальных ответных мер Москвы.
"Они понимают, что мы не оставим подобные действия и мы будем преследовать, используя все возможные и национальные, и международные юридические инструменты. Преследовать по закону тех, кто имеет отношение к принятию таких незаконных решений", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
"Это безумие". СМИ раскрыли планы Бельгии по российским активам
Вчера, 21:23
 
ЭкономикаДмитрий ПесковБЕЛЬГИЯРФРОССИЯМОСКВАМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала