Песков высказался о возможной конфискации российских активов
2025-10-26T13:42+0300
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия будет преследовать по закону всех, кто окажется причастен к возможной конфискации ее замороженных активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил позицию Бельгии, которая выступает против конфискации российских активов из-за потенциальных ответных мер Москвы. "Они понимают, что мы не оставим подобные действия и мы будем преследовать, используя все возможные и национальные, и международные юридические инструменты. Преследовать по закону тех, кто имеет отношение к принятию таких незаконных решений", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
