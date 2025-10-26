https://1prime.ru/20251026/peskov--863944282.html

Песков высказался о возможной конфискации российских активов

Песков высказался о возможной конфискации российских активов - 26.10.2025, ПРАЙМ

Песков высказался о возможной конфискации российских активов

Россия будет преследовать по закону всех, кто окажется причастен к возможной конфискации ее замороженных активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 26.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-26T13:42+0300

2025-10-26T13:42+0300

2025-10-26T13:42+0300

экономика

дмитрий песков

бельгия

рф

россия

москва

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_eb54dcb0137bbc0bb95e5e7092c3d462.jpg

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия будет преследовать по закону всех, кто окажется причастен к возможной конфискации ее замороженных активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил позицию Бельгии, которая выступает против конфискации российских активов из-за потенциальных ответных мер Москвы. "Они понимают, что мы не оставим подобные действия и мы будем преследовать, используя все возможные и национальные, и международные юридические инструменты. Преследовать по закону тех, кто имеет отношение к принятию таких незаконных решений", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

https://1prime.ru/20251025/bryussel-863934988.html

бельгия

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, бельгия, рф, россия, москва, мировая экономика