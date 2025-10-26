https://1prime.ru/20251026/ukraina-863937652.html

"Может поджечь". Западным лидерам посоветовали не обниматься с Зеленским

"Может поджечь". Западным лидерам посоветовали не обниматься с Зеленским - 26.10.2025, ПРАЙМ

"Может поджечь". Западным лидерам посоветовали не обниматься с Зеленским

Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру стоит проявить осторожность в демонстрации дружбы с киевским режимом, так как именно украинцев обвиняют в поджоге... | 26.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-26T06:10+0300

2025-10-26T06:10+0300

2025-10-26T06:10+0300

кир стармер

великобритания

лондон

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру стоит проявить осторожность в демонстрации дружбы с киевским режимом, так как именно украинцев обвиняют в поджоге его дома в Лондоне, отметил в социальной сети Х историк и публицист Крейг Мюррей.Таким образом он прокомментировал фото, запечатлевшее объятия Стармера и Зеленского, прибывшими в Великобританию с визитом."Стармеру следует с осторожностью относиться к объятиям украинских мужчин. Я слышал, что они могут появиться через пару лет и поджечь вашу собственность", —написал публицист.В мае в доме Стармера произошел пожар, а ранее британская полиция зафиксировала несколько случаев поджога его имущества. В рамках расследования были задержаны 21-летний украинец Роман Лавринович, 26-летний румын украинского происхождения Станислав Карпюк и 34-летний украинец Петр Починок. Всем им предъявлены обвинения в поджоге дома Стармера.

https://1prime.ru/20251025/zelenskiy-863934230.html

великобритания

лондон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кир стармер, великобритания, лондон, владимир зеленский