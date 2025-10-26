Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Может поджечь". Западным лидерам посоветовали не обниматься с Зеленским - 26.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251026/ukraina-863937652.html
"Может поджечь". Западным лидерам посоветовали не обниматься с Зеленским
"Может поджечь". Западным лидерам посоветовали не обниматься с Зеленским - 26.10.2025, ПРАЙМ
"Может поджечь". Западным лидерам посоветовали не обниматься с Зеленским
Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру стоит проявить осторожность в демонстрации дружбы с киевским режимом, так как именно украинцев обвиняют в поджоге... | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T06:10+0300
2025-10-26T06:10+0300
кир стармер
великобритания
лондон
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру стоит проявить осторожность в демонстрации дружбы с киевским режимом, так как именно украинцев обвиняют в поджоге его дома в Лондоне, отметил в социальной сети Х историк и публицист Крейг Мюррей.Таким образом он прокомментировал фото, запечатлевшее объятия Стармера и Зеленского, прибывшими в Великобританию с визитом."Стармеру следует с осторожностью относиться к объятиям украинских мужчин. Я слышал, что они могут появиться через пару лет и поджечь вашу собственность", —написал публицист.В мае в доме Стармера произошел пожар, а ранее британская полиция зафиксировала несколько случаев поджога его имущества. В рамках расследования были задержаны 21-летний украинец Роман Лавринович, 26-летний румын украинского происхождения Станислав Карпюк и 34-летний украинец Петр Починок. Всем им предъявлены обвинения в поджоге дома Стармера.
https://1prime.ru/20251025/zelenskiy-863934230.html
великобритания
лондон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кир стармер, великобритания, лондон, владимир зеленский
Кир Стармер, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, Владимир Зеленский
06:10 26.10.2025
 
"Может поджечь". Западным лидерам посоветовали не обниматься с Зеленским

Публицист Мюррей: лидерам Запада следует с осторожностью вести себя с Зеленским

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру стоит проявить осторожность в демонстрации дружбы с киевским режимом, так как именно украинцев обвиняют в поджоге его дома в Лондоне, отметил в социальной сети Х историк и публицист Крейг Мюррей.
Таким образом он прокомментировал фото, запечатлевшее объятия Стармера и Зеленского, прибывшими в Великобританию с визитом.
"Стармеру следует с осторожностью относиться к объятиям украинских мужчин. Я слышал, что они могут появиться через пару лет и поджечь вашу собственность", —написал публицист.
В мае в доме Стармера произошел пожар, а ранее британская полиция зафиксировала несколько случаев поджога его имущества. В рамках расследования были задержаны 21-летний украинец Роман Лавринович, 26-летний румын украинского происхождения Станислав Карпюк и 34-летний украинец Петр Починок. Всем им предъявлены обвинения в поджоге дома Стармера.
Владимир Зеленский и король Великобритании Карл III в Виндзорском замке - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Журналист высмеял неудачный пиар Зеленского на встрече со Стармером
Вчера, 21:08
 
Кир СтармерВЕЛИКОБРИТАНИЯЛОНДОНВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала