Российский рынок акций снизился по итогам основных торгов понедельника
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 2,64%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,64% - до 2 476,79 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,04%, до 1 021,28 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,19%, до 987,84 пункта.
