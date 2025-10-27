https://1prime.ru/20251027/aktsii-863990909.html

Российский рынок акций снизился по итогам основных торгов понедельника

Российский рынок акций снизился по итогам основных торгов понедельника - 27.10.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился по итогам основных торгов понедельника

Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 2,64%, следует из данных Московской биржи. | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T19:41+0300

2025-10-27T19:41+0300

2025-10-27T19:41+0300

рынок

акции

торги

мосбиржа

ртс

россия

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859666780_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_d16c4d39b1d2eb66d8a88f1560df115c.jpg

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 2,64%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,64% - до 2 476,79 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,04%, до 1 021,28 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,19%, до 987,84 пункта.

https://1prime.ru/20251023/lukoyl-863847504.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, мосбиржа, ртс, россия, финансы