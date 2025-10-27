https://1prime.ru/20251027/investitsii-863982030.html

В США рассказали о согласованном с Японией инвестиционном пакете

В США рассказали о согласованном с Японией инвестиционном пакете - 27.10.2025, ПРАЙМ

В США рассказали о согласованном с Японией инвестиционном пакете

Глава минторга США Говард Латник заявил в интервью газете Никкэй, что согласованный с Японией инвестиционный пакет объёмом 550 миллиардов долларов будет... | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T16:01+0300

2025-10-27T16:01+0300

2025-10-27T16:02+0300

экономика

мировая экономика

сша

япония

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/76035/02/760350214_0:282:3007:1973_1920x0_80_0_0_91a212dc88bab93f995b5aa52271272b.jpg

МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Глава минторга США Говард Латник заявил в интервью газете Никкэй, что согласованный с Японией инвестиционный пакет объёмом 550 миллиардов долларов будет направлен преимущественно на энергетику и инфраструктуру, имеющие ключевое значение для национальной безопасности. "Пакет сосредоточен на энергетике, трубопроводах... на вещах, которые являются фундаментом национальной безопасности и практически не несут рисков", - сказал он. По словам Латника, программа представляет собой совместные инвестиции для обеспечения экономической безопасности двух стран, при этом более половины средств может быть направлена на развитие электроэнергетики и энергоснабжения. Он добавил, что 10-12 японских компаний, работающих в сфере энергоснабжения и судостроения, готовятся изучить инвестиционные возможности в США, а первый проект может быть определён уже к концу года. Как уточнил министр, японские компании предоставят газовые турбины, трансформаторы и системы охлаждения для расширения энергетических мощностей США на фоне растущего спроса со стороны центров обработки данных. В сентябре президент США Дональд Трамп подписал указ о реализации достигнутого с Японией торгового соглашения. В соответствии с ним Соединённые Штаты будут применять базовую пошлину в 15% на почти все японские товары, наряду с отраслевыми режимами для автомобилей, аэрокосмической продукции, фармацевтики и природных ресурсов, не добываемых в США. В ответ Япония откроет рынок для американских товаров, включая сельхозпродукцию, энергоносители и аэрокосмическую технику, а также снимет ограничения на ввоз автомобилей из США. По итогам переговоров стороны также договорились о японских инвестициях в экономику США на 550 миллиардов долларов при взаимном введении торговых пошлин в размере 15%.

https://1prime.ru/20251004/yaponiya-863150930.html

сша

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, япония, дональд трамп