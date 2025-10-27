Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером
Цены на нефть растут на опасениях вокруг поставок российского сырья из-за санкций
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером, на рынке существуют опасения вокруг поставок российского сырья из-за санкций, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.21 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,41% относительно уровня предыдущего закрытия, до 65,47 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI - на 0,73%, до 61,95 доллара за баррель.
"Вероятно, возникнут некоторые трудности с поставками российской нефти на рынок, но это зависит от того, как будут применяться санкции", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Rystad Джанива Шаха (Janiv Shah).
Министерство финансов США на прошлой неделе включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Помимо этого, участники рынка обращают внимание на ход мирового торгового диалога. В минувшие выходные прошли переговоры в Куала-Лумпуре, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - глава американского минфина Скотт Бессент.
В воскресенье Бессент заявил, что США, скорее всего, откажутся от планов введения 100%-ной пошлины в отношении товаров из Китая, также он сообщил, что Китай в свою очередь по результатам переговоров собирается на год отложить введение мер экспортного контроля в отношении редкоземельных элементов.