https://1prime.ru/20251027/tramp-863958698.html

Трамп поздравил президента Аргентины с победой его партии

Трамп поздравил президента Аргентины с победой его партии - 27.10.2025, ПРАЙМ

Трамп поздравил президента Аргентины с победой его партии

Президент США Дональд Трамп поздравил президента Аргентины Хавьера Милея с победой его партии на промежуточных парламентских выборах. | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T07:38+0300

2025-10-27T07:38+0300

2025-10-27T07:38+0300

экономика

мировая экономика

аргентина

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863958698.jpg?1761539920

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поздравил президента Аргентины Хавьера Милея с победой его партии на промежуточных парламентских выборах. Как следует из данных, полученных после обработки более 90% голосов, партия Милея "Свобода наступает" побеждает в большинстве провинций. "Поздравляю президента Хавьера Милея с его блестящей победой в Аргентине. Он делает чудесную работу! Наша уверенность в нем была оправдана народом Аргентины", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Промежуточные парламентские выборы стали своеобразной проверкой для правительства Милея и его реформ. Из-за недостаточного числа мест в парламенте правящая партия была вынуждена договариваться с другими политическими движениями для принятия реформ. Из-за этого в последние месяцы оппозиции удалось преодолеть вето президента по целому ряду чувствительных социальных законопроектов, которые, как заявляет Милей, приведут к росту расходов и нарушат бюджетную сбалансированность. Кроме того, Милею незадолго до выборов оказал поддержку Трамп.

аргентина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, аргентина, сша, дональд трамп