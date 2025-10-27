Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
экономика
мировая экономика
аргентина
сша
дональд трамп
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поздравил президента Аргентины Хавьера Милея с победой его партии на промежуточных парламентских выборах. Как следует из данных, полученных после обработки более 90% голосов, партия Милея "Свобода наступает" побеждает в большинстве провинций. "Поздравляю президента Хавьера Милея с его блестящей победой в Аргентине. Он делает чудесную работу! Наша уверенность в нем была оправдана народом Аргентины", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Промежуточные парламентские выборы стали своеобразной проверкой для правительства Милея и его реформ. Из-за недостаточного числа мест в парламенте правящая партия была вынуждена договариваться с другими политическими движениями для принятия реформ. Из-за этого в последние месяцы оппозиции удалось преодолеть вето президента по целому ряду чувствительных социальных законопроектов, которые, как заявляет Милей, приведут к росту расходов и нарушат бюджетную сбалансированность. Кроме того, Милею незадолго до выборов оказал поддержку Трамп.
аргентина
сша
07:38 27.10.2025
 
Трамп поздравил президента Аргентины с победой его партии

Трамп поздравил президента Аргентины Милея с победой на выборах

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поздравил президента Аргентины Хавьера Милея с победой его партии на промежуточных парламентских выборах.
Как следует из данных, полученных после обработки более 90% голосов, партия Милея "Свобода наступает" побеждает в большинстве провинций.
"Поздравляю президента Хавьера Милея с его блестящей победой в Аргентине. Он делает чудесную работу! Наша уверенность в нем была оправдана народом Аргентины", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Промежуточные парламентские выборы стали своеобразной проверкой для правительства Милея и его реформ. Из-за недостаточного числа мест в парламенте правящая партия была вынуждена договариваться с другими политическими движениями для принятия реформ. Из-за этого в последние месяцы оппозиции удалось преодолеть вето президента по целому ряду чувствительных социальных законопроектов, которые, как заявляет Милей, приведут к росту расходов и нарушат бюджетную сбалансированность.
Кроме того, Милею незадолго до выборов оказал поддержку Трамп.
 
Экономика Мировая экономика АРГЕНТИНА США Дональд Трамп
 
 
