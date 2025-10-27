Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.10.2025 Курс юаня снижается в направлении 11 рублей
Китайский юань
Курс юаня снижается в направлении 11 рублей
2025-10-27
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале недели снижается в направлении ключевой отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.37 мск падал на 8 копеек, до 11,07 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,02-11,10 рубля. Рубль опирается на сигналы ЦБ РФ о более жесткой денежно-кредитной политике, отмечают эксперты из компании "Алор брокер". "Скорее всего, в ближайшее время экспортеры будут увеличивать продажу валюты для вложения в рублевые активы, а также из-за страхов введения новых санкций США в отношении российского финансового сектора", - добавляют они. В начале недели курс рубля продолжит ощущать поддержку из-за приближения сроков октябрьской уплаты налогов, так как данный фактор может способствовать повышенному предложению валюты со стороны экспортеров (в октябре нефтегазовые сборы в бюджет могут быть примерно в 1,5 раза выше сентябрьских), полагает Денис Попов из ПСБ. "Однако с середины недели ждем возвращения котировок в верхнюю часть текущего торгового диапазона 11-11,5 рубля за юань. Повышенная волатильность курса на предстоящей неделе, вероятно, сохранится, в том числе с учетом активного новостного фона, наблюдаемого в последнее время", - добавляет он.
Китайский юань, Рынок, РФ, США, ПСБ, Торги
Курс юаня снижается в направлении 11 рублей

