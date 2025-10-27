https://1prime.ru/20251027/yuan-863975889.html
Курс юаня снижается в направлении 11 рублей
Курс юаня снижается в направлении 11 рублей - 27.10.2025, ПРАЙМ
Курс юаня снижается в направлении 11 рублей
Курс китайской валюты в начале недели снижается в направлении ключевой отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T14:07+0300
2025-10-27T14:07+0300
2025-10-27T14:07+0300
китайский юань
рынок
рф
сша
псб
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале недели снижается в направлении ключевой отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.37 мск падал на 8 копеек, до 11,07 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,02-11,10 рубля. Рубль опирается на сигналы ЦБ РФ о более жесткой денежно-кредитной политике, отмечают эксперты из компании "Алор брокер". "Скорее всего, в ближайшее время экспортеры будут увеличивать продажу валюты для вложения в рублевые активы, а также из-за страхов введения новых санкций США в отношении российского финансового сектора", - добавляют они. В начале недели курс рубля продолжит ощущать поддержку из-за приближения сроков октябрьской уплаты налогов, так как данный фактор может способствовать повышенному предложению валюты со стороны экспортеров (в октябре нефтегазовые сборы в бюджет могут быть примерно в 1,5 раза выше сентябрьских), полагает Денис Попов из ПСБ. "Однако с середины недели ждем возвращения котировок в верхнюю часть текущего торгового диапазона 11-11,5 рубля за юань. Повышенная волатильность курса на предстоящей неделе, вероятно, сохранится, в том числе с учетом активного новостного фона, наблюдаемого в последнее время", - добавляет он.
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_52f322f572995356685f7bcc116d46c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, рф, сша, псб, торги
Китайский юань, Рынок, РФ, США, ПСБ, Торги
Курс юаня снижается в направлении 11 рублей
Курс юаня на Мосбирже в начале недели снижается в направлении 11 рублей
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале недели снижается в направлении ключевой отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.37 мск падал на 8 копеек, до 11,07 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,02-11,10 рубля.
Рубль опирается на сигналы ЦБ РФ
о более жесткой денежно-кредитной политике, отмечают эксперты из компании "Алор брокер". "Скорее всего, в ближайшее время экспортеры будут увеличивать продажу валюты для вложения в рублевые активы, а также из-за страхов введения новых санкций США
в отношении российского финансового сектора", - добавляют они.
В начале недели курс рубля продолжит ощущать поддержку из-за приближения сроков октябрьской уплаты налогов, так как данный фактор может способствовать повышенному предложению валюты со стороны экспортеров (в октябре нефтегазовые сборы в бюджет могут быть примерно в 1,5 раза выше сентябрьских), полагает Денис Попов из ПСБ
.
"Однако с середины недели ждем возвращения котировок в верхнюю часть текущего торгового диапазона 11-11,5 рубля за юань. Повышенная волатильность курса на предстоящей неделе, вероятно, сохранится, в том числе с учетом активного новостного фона, наблюдаемого в последнее время", - добавляет он.