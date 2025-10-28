Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Автостат" ожидает снижения продаж легковушек в России в октябре - 28.10.2025
"Автостат" ожидает снижения продаж легковушек в России в октябре
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей по итогам октября 2025 года могут снизиться примерно на 6,5% в годовом выражении и составить около 160 тысяч штук, следует из слов исполнительного директора "Автостата" Сергея Удалова. По данным агентства "Автостат", в октябре 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России составили 171,2 тысячи штук. "Поскольку уже октябрь практически заканчивается, ориентировочно мы пока видим, что мы можем выйти по октябрю практически на 160 тысяч (легковых автомобилей - ред.)", - сказал он в ходе конференции CarXL 2025. По данным агентства, опубликованным в начале октября, продажи новых легковых автомобилей в России в январе-сентябре этого года составили 895,9 тысячи штук, что на 22,4% меньше, чем годом ранее. В сентябре было реализовано 122,7 тысячи новых авто - на 18,7% меньше, чем в сентябре 2024 года.
Экономика, Бизнес
11:53 28.10.2025
 
"Автостат" ожидает снижения продаж легковушек в России в октябре

"Автостат" ожидает снижения продаж легковушек в РФ в октябре на 6,5%, до 160 тыс штук

Автомобили
Автомобили - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
Автомобили. Архивное фото
© РИА Новости . Георгий Зимарев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей по итогам октября 2025 года могут снизиться примерно на 6,5% в годовом выражении и составить около 160 тысяч штук, следует из слов исполнительного директора "Автостата" Сергея Удалова.
По данным агентства "Автостат", в октябре 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России составили 171,2 тысячи штук.
"Поскольку уже октябрь практически заканчивается, ориентировочно мы пока видим, что мы можем выйти по октябрю практически на 160 тысяч (легковых автомобилей - ред.)", - сказал он в ходе конференции CarXL 2025.
По данным агентства, опубликованным в начале октября, продажи новых легковых автомобилей в России в январе-сентябре этого года составили 895,9 тысячи штук, что на 22,4% меньше, чем годом ранее. В сентябре было реализовано 122,7 тысячи новых авто - на 18,7% меньше, чем в сентябре 2024 года.
