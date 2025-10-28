https://1prime.ru/20251028/avtostat-864010320.html

"Автостат" ожидает снижения продаж легковушек в России в октябре

"Автостат" ожидает снижения продаж легковушек в России в октябре - 28.10.2025

"Автостат" ожидает снижения продаж легковушек в России в октябре

Продажи новых легковых автомобилей по итогам октября 2025 года могут снизиться примерно на 6,5% в годовом выражении и составить около 160 тысяч штук, следует из | 28.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей по итогам октября 2025 года могут снизиться примерно на 6,5% в годовом выражении и составить около 160 тысяч штук, следует из слов исполнительного директора "Автостата" Сергея Удалова. По данным агентства "Автостат", в октябре 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России составили 171,2 тысячи штук. "Поскольку уже октябрь практически заканчивается, ориентировочно мы пока видим, что мы можем выйти по октябрю практически на 160 тысяч (легковых автомобилей - ред.)", - сказал он в ходе конференции CarXL 2025. По данным агентства, опубликованным в начале октября, продажи новых легковых автомобилей в России в январе-сентябре этого года составили 895,9 тысячи штук, что на 22,4% меньше, чем годом ранее. В сентябре было реализовано 122,7 тысячи новых авто - на 18,7% меньше, чем в сентябре 2024 года.

