https://1prime.ru/20251028/avtostat-864010320.html
"Автостат" ожидает снижения продаж легковушек в России в октябре
"Автостат" ожидает снижения продаж легковушек в России в октябре - 28.10.2025, ПРАЙМ
"Автостат" ожидает снижения продаж легковушек в России в октябре
Продажи новых легковых автомобилей по итогам октября 2025 года могут снизиться примерно на 6,5% в годовом выражении и составить около 160 тысяч штук, следует из | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T11:53+0300
2025-10-28T11:53+0300
2025-10-28T11:53+0300
экономика
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/82801/77/828017762_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_8110838e5848136ec45535f1da7adb5f.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей по итогам октября 2025 года могут снизиться примерно на 6,5% в годовом выражении и составить около 160 тысяч штук, следует из слов исполнительного директора "Автостата" Сергея Удалова. По данным агентства "Автостат", в октябре 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России составили 171,2 тысячи штук. "Поскольку уже октябрь практически заканчивается, ориентировочно мы пока видим, что мы можем выйти по октябрю практически на 160 тысяч (легковых автомобилей - ред.)", - сказал он в ходе конференции CarXL 2025. По данным агентства, опубликованным в начале октября, продажи новых легковых автомобилей в России в январе-сентябре этого года составили 895,9 тысячи штук, что на 22,4% меньше, чем годом ранее. В сентябре было реализовано 122,7 тысячи новых авто - на 18,7% меньше, чем в сентябре 2024 года.
https://1prime.ru/20251019/avto-863643395.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82801/77/828017762_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0051b02b99ace78b648a663a026fe913.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес
"Автостат" ожидает снижения продаж легковушек в России в октябре
"Автостат" ожидает снижения продаж легковушек в РФ в октябре на 6,5%, до 160 тыс штук
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей по итогам октября 2025 года могут снизиться примерно на 6,5% в годовом выражении и составить около 160 тысяч штук, следует из слов исполнительного директора "Автостата" Сергея Удалова.
По данным агентства "Автостат", в октябре 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России составили 171,2 тысячи штук.
"Поскольку уже октябрь практически заканчивается, ориентировочно мы пока видим, что мы можем выйти по октябрю практически на 160 тысяч (легковых автомобилей - ред.)", - сказал он в ходе конференции CarXL 2025.
По данным агентства, опубликованным в начале октября, продажи новых легковых автомобилей в России в январе-сентябре этого года составили 895,9 тысячи штук, что на 22,4% меньше, чем годом ранее. В сентябре было реализовано 122,7 тысячи новых авто - на 18,7% меньше, чем в сентябре 2024 года.
"Есть одна особенность”. Какие машины сложно продать на вторичке