Исследование показало, сколько россиян не знают об угрозах дипфейков - 28.10.2025
Исследование показало, сколько россиян не знают об угрозах дипфейков
Исследование показало, сколько россиян не знают об угрозах дипфейков
2025-10-28T06:46+0300
2025-10-28T06:46+0300
общество
Экономика, Общество
06:46 28.10.2025
 
Исследование показало, сколько россиян не знают об угрозах дипфейков

«МТС Линк»: более половины работников в России не знают об угрозах дипфейков

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Более половины работников в организациях любого уровня в России не осведомлены руководством об угрозах дипфейков, говорится в исследовании платформы для онлайн-коммуникаций, обучения и совместной работы "МТС Линк", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Реже всего проблеме уделяют внимание в малых и микроорганизациях: 70% и 76% их сотрудников соответственно никогда не получают информацию о дипфейках. В среднем и крупном бизнесе об угрозах рассказывают немного чаще, однако неосведомленных работников всё же больше (63% и 62% соответственно)", - говорится в исследовании.
"Более половины работодателей из тех, кто всё же говорит с сотрудниками об угрозе дипфейков, делают это регулярно - не реже раза в квартал. Причем частота информирования коррелирует с масштабами бизнеса. Не реже раза в 2-3 месяца сотрудников информируют в 65% крупных организаций и всего в 45% микропредприятий; в расчете учтены только те компании, которые в целом уделяют время данному вопросу", - добавляется там.
При этом отмечается, что российскому бизнесу не хватает структуры в доведении до работников информации о защите данных. Так, чаще всего работодатели предупреждают об угрозах посредством личных встреч, на втором месте - посты и сообщения. Только треть работодателей встраивают информацию в курсы по информационной безопасности, в микробизнесе такое обучение проходят только 10% работников.
"Несмотря на риски, связанные с применением дипфейков в мошеннических схемах, большинство россиян (60%) в целом позитивно воспринимают контент, сгенерированный с помощью искусственного интеллекта. Особенно оптимистично настроены молодые люди от 18 до 34 лет: среди них 70% хорошо относятся к подобным видео и изображениям. Для сравнения, в категории 45-60 лет положительную оценку поставили только 49% респондентов", - заключается в исследовании.
 
