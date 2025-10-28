https://1prime.ru/20251028/issledovanie-864002944.html

Исследование показало, сколько россиян не знают об угрозах дипфейков

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Более половины работников в организациях любого уровня в России не осведомлены руководством об угрозах дипфейков, говорится в исследовании платформы для онлайн-коммуникаций, обучения и совместной работы "МТС Линк", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Реже всего проблеме уделяют внимание в малых и микроорганизациях: 70% и 76% их сотрудников соответственно никогда не получают информацию о дипфейках. В среднем и крупном бизнесе об угрозах рассказывают немного чаще, однако неосведомленных работников всё же больше (63% и 62% соответственно)", - говорится в исследовании. "Более половины работодателей из тех, кто всё же говорит с сотрудниками об угрозе дипфейков, делают это регулярно - не реже раза в квартал. Причем частота информирования коррелирует с масштабами бизнеса. Не реже раза в 2-3 месяца сотрудников информируют в 65% крупных организаций и всего в 45% микропредприятий; в расчете учтены только те компании, которые в целом уделяют время данному вопросу", - добавляется там. При этом отмечается, что российскому бизнесу не хватает структуры в доведении до работников информации о защите данных. Так, чаще всего работодатели предупреждают об угрозах посредством личных встреч, на втором месте - посты и сообщения. Только треть работодателей встраивают информацию в курсы по информационной безопасности, в микробизнесе такое обучение проходят только 10% работников. "Несмотря на риски, связанные с применением дипфейков в мошеннических схемах, большинство россиян (60%) в целом позитивно воспринимают контент, сгенерированный с помощью искусственного интеллекта. Особенно оптимистично настроены молодые люди от 18 до 34 лет: среди них 70% хорошо относятся к подобным видео и изображениям. Для сравнения, в категории 45-60 лет положительную оценку поставили только 49% респондентов", - заключается в исследовании.

